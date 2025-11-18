El fin de semana, la tiktoker Zully volvió a arrasar en plataformas, como ya es habitual. En su reciente en vivo, la streamer peruana —frecuente invitada en programas de TV y canales de YouTube— encantó nuevamente con su estilo. A lo largo de los eventos a los que asiste ha demostrado dominar desde un look sofisticado hasta uno coquette. En el último evento de Steve Madden Perú, Zully marcó tendencia con un vestido largo cuyo color y diseño realzaron su belleza natural.

El vestido azul marino se posiciona como una de las apuestas más elegantes y versátiles del verano, consolidándose como el nuevo imprescindible para quienes buscan proyectar sofisticación sin esfuerzo. Este tono profundo, clásico y atemporal destaca por su capacidad de estilizar la silueta y adaptarse a cualquier ocasión, desde un evento formal hasta una salida casual chic. Su poder radica en la forma en que combina frescura veraniega con un aura de refinamiento que nunca falla. Además, el azul marino permite jugar con accesorios metálicos, piezas minimalistas o acentos vibrantes que elevan instantáneamente el look. En pasarelas, street style y eventos exclusivos, este color domina por su elegancia sutil y su capacidad de marcar presencia sin exagerar. Un vestido azul marino es, sin duda, la pieza clave para un verano moderno, equilibrado y lleno de estilo.