Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único
La reconocida tiktoker peruana Zully sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look en el spa de Alejandra Baigorria, durante una transmisión en vivo. Su cabello castaño fue reemplazado por un color en tendencia que aportó elegancia y un estilo más maduro, captando la atención de sus fans en TikTok y Kick. La transformación no solo renovó su imagen, sino que también generó gran interacción en redes, con numerosos elogios y comentarios positivos sobre su nuevo look.
¿Cuál fue el nuevo look de Zully, la tiktoker?
A través de la página de la empresaria Alejandra Baigorria, se dieron a conocer los detalles del nuevo look de Zully, la tiktoker peruana que está dando la hora en diversas plataformas de entretenimiento. Con un estilo sofisticado y elegante, Zully optó por sumarse a la tendencia de lucir “morena iluminada”, un giro fresco y moderno que transformó su imagen. La técnica aplicada aporta luz, naturalidad y movimiento al cabello, realzando su estilo y personalidad. Este cambio de look ha logrado captar la atención de sus seguidores y generar gran interacción en redes sociales.
Morena iluminada: brillo sutil que transforma tu estilo
La tendencia de la “morena iluminada” se ha convertido en el must del momento para quienes buscan un cambio de look sofisticado y con estilo. Este estilo de coloración se caracteriza por aportar un brillo sutil al cabello oscuro, creando un efecto natural que ilumina el rostro y resalta los rasgos. Ideal para mujeres que quieren un giro moderno sin perder elegancia, la técnica combina reflejos estratégicos que aportan movimiento, profundidad y luminosidad. Además, es versátil, fácil de mantener y se adapta a distintos tipos de cabello. Expertos en moda y belleza la recomiendan para quienes desean un look fresco, elegante y totalmente en tendencia para esta temporada.