Melissa Klug lanza grave acusación contra madre de Farfán al exponer lo que hizo

Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único

Zully, la tiktoker, deslumbró en redes con un impactante cambio de look en tendencia realizado por el spa de Alejandra Baigorria, resaltando su estilo y personalidad.

    Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único
    Zully, la tiktoker | Composición Wapa | Instagram
    Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único

    La reconocida tiktoker peruana Zully sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look en el spa de Alejandra Baigorria, durante una transmisión en vivo. Su cabello castaño fue reemplazado por un color en tendencia que aportó elegancia y un estilo más maduro, captando la atención de sus fans en TikTok y Kick. La transformación no solo renovó su imagen, sino que también generó gran interacción en redes, con numerosos elogios y comentarios positivos sobre su nuevo look.

    LEER MÁS: Paula Manzanal reaparece tras confirmarse su soltería y deslumbra con vestido revelador

    ¿Cuál fue el nuevo look de Zully, la tiktoker?

    A través de la página de la empresaria Alejandra Baigorria, se dieron a conocer los detalles del nuevo look de Zully, la tiktoker peruana que está dando la hora en diversas plataformas de entretenimiento. Con un estilo sofisticado y elegante, Zully optó por sumarse a la tendencia de lucir “morena iluminada”, un giro fresco y moderno que transformó su imagen. La técnica aplicada aporta luz, naturalidad y movimiento al cabello, realzando su estilo y personalidad. Este cambio de look ha logrado captar la atención de sus seguidores y generar gran interacción en redes sociales.

    TAMBIÉN LEER: Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña

    Morena iluminada: brillo sutil que transforma tu estilo

    La tendencia de la “morena iluminada” se ha convertido en el must del momento para quienes buscan un cambio de look sofisticado y con estilo. Este estilo de coloración se caracteriza por aportar un brillo sutil al cabello oscuro, creando un efecto natural que ilumina el rostro y resalta los rasgos. Ideal para mujeres que quieren un giro moderno sin perder elegancia, la técnica combina reflejos estratégicos que aportan movimiento, profundidad y luminosidad. Además, es versátil, fácil de mantener y se adapta a distintos tipos de cabello. Expertos en moda y belleza la recomiendan para quienes desean un look fresco, elegante y totalmente en tendencia para esta temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

