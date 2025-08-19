Zully , la tiktoker, deslumbró en redes con un impactante cambio de look en tendencia realizado por el spa de Alejandra Baigorria, resaltando su estilo y personalidad.

La reconocida tiktoker peruana Zully sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look en el spa de Alejandra Baigorria, durante una transmisión en vivo. Su cabello castaño fue reemplazado por un color en tendencia que aportó elegancia y un estilo más maduro, captando la atención de sus fans en TikTok y Kick. La transformación no solo renovó su imagen, sino que también generó gran interacción en redes, con numerosos elogios y comentarios positivos sobre su nuevo look.

¿Cuál fue el nuevo look de Zully, la tiktoker?

A través de la página de la empresaria Alejandra Baigorria, se dieron a conocer los detalles del nuevo look de Zully, la tiktoker peruana que está dando la hora en diversas plataformas de entretenimiento. Con un estilo sofisticado y elegante, Zully optó por sumarse a la tendencia de lucir “morena iluminada”, un giro fresco y moderno que transformó su imagen. La técnica aplicada aporta luz, naturalidad y movimiento al cabello, realzando su estilo y personalidad. Este cambio de look ha logrado captar la atención de sus seguidores y generar gran interacción en redes sociales.

Morena iluminada: brillo sutil que transforma tu estilo