¡Se rebeló! Sant Laurent lanza su propia agenda de moda a raíz del coronavirus

El nuevo coronavirus, sus bloqueos relacionados y la cancelación de las principales semanas de la moda en junio y julio hacen que la industria de la moda cuestione intensamente su status quo. Saint Laurent es la última marca en probar algo nuevo: el 27 de abril, la casa parisina anunció que se mudaría fuera del horario para el resto de 2020. Si bien la semana de la moda masculina de París ya se canceló en junio, muchos han asumido que las semanas de la moda podrían reanudarse, de alguna forma, en septiembre. Si lo hacen, Saint Laurent no estará allí. En un comunicado, la marca señaló: "Saint Laurent tomará posesión de su calendario y lanzará sus colecciones siguiendo un plan concebido con una perspectiva actualizada, impulsada por la creatividad".

En declaraciones a WWD, el director artístico Anthony Vaccarello y la directora ejecutiva Francesca Bellettini pintaron una imagen de espectáculos híbridos físico-digitales que funcionarían fuera de los límites tradicionales del calendario de la moda. "Esta temporada, quiero presentar una colección cuando esté listo para mostrarla", dijo Vaccarello en una entrevista. La pareja enfatizó la importancia de la construcción de marca y el slow fashion, sugiriendo cambios estéticos más pequeños entre las colecciones de temporada y una oferta de productos básicos más fuerte. "No es un cambio completo temporada tras temporada. Todo está destinado a ser mezclado con temporadas anteriores. Siempre se trata de la actitud de la misma mujer u hombre. En el programa, realmente puedes ver lo que es de la temporada pasada. Siempre habrá más imágenes, ya que no es el momento de aburrirse. Es hora de aún más creatividad ", continuó el diseñador.

Saint Laurent es la primera marca importante en abandonar oficialmente el calendario tradicional de la moda como resultado de la pandemia de coronavirus. En Milán, la semana de la moda masculina se ha retrasado hasta septiembre, para coincidir con la de las mujeres, y se espera que participen todos los artistas habituales. Lo mismo ocurre con la Semana de la Moda de París, que puso en pausa sus semanas de moda masculina y alta costura, pero se espera que pronto haga un anuncio digital. Mientras tanto, la Semana de la Moda de Londres se ha vuelto completamente digital, invitando a sus diseñadores a contribuir con contenido durante el tiempo destinado a la Semana de la Moda de Londres: Hombres a principios de junio.

¿Otros seguirán su ejemplo y saldrán del sistema de la semana de la moda? La idea de grandes marcas de escenificar extravagancias de estilo pre-colección en sus propios plazos podría parecer atractiva como una forma de monopolizar el ciclo de noticias digitales y crear iniciativas de marca más fuertes, sin embargo, Saint Laurent enfatiza que al hacer lo suyo, no está tirando Su apoyo a la Semana de la Moda de París. "El anuncio de Saint Laurent de que no realizaremos eventos en 2020 de acuerdo con el calendario habitual no disminuye de ninguna manera el papel o la importancia de la Semana de la Moda de París, que es, simplemente, la mejor del mundo", dijo Bellettini a WWD. Aún así, la decisión tiene el potencial de desencadenar una cadena de eventos que cambia el concepto de Semana de la Moda para siempre.