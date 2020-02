Ester Expósito y el atrevido look total pink con el que derrocha sensualidad

Ester Expósito acaba de sorprendernos en Instagram con un maravilloso look en el que nos muestra su lado más sensual y elegante a la vez con un estilo que vamos a querer copiar.

La actriz de la serie de Netflix, Élite, muestra en sus redes sociales una variedad de looks, que muchas de nosotras vamos a querer copiar. Y es que lejos de ir por lo tradicional, Ester se ha encargado de romper reglas y apostar por esos looks que no hacen más que mostrarnos que dos estilos diferentes pueden complementarse perfectamente.

En esta ocasión, Ester apostó por el fucsia, ese imponente color que, como es de esperarse, no te dejará pasar desapercibida y te hará deslumbrar y robar miradas por donde sea que vayas.

La actriz lleva en su outfit un elegante, sofisticado y, sobre todo, colorido sastre de color rosa. Una versión moderna con los pantalones a la cintura y las botas de las piernas mucho más ceñidas.

Sin embargo, lo que ha llamado nuestra atención es que, para la parte alta, lejos de elegir una blusa prefirió llevar consigo un bralette, la prenda que se ha convertido en tendencia.

De esta forma, Ester nos muestra que se puede lucir un outfit elegante, sofisticado, colorido y sexy a la vez, si sabemos que prendas combinar para crear el loo que deseamos. Además el toque de brillo de este atuendo estaba en os zapatos pues eligió un par de brillo total, como la cereza del pastel.

Así es como Ester nos muestra un arriesgado, pero a la vez divertido y moderno estilo de llevar un sastre en un look más formal.