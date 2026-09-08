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André Bankoff RESPONDE CON TODO a Rafael Cardozo por minimizar su BODA Cachaza: "Dios los..."

André Bankoff se pronunció en redes luego de que el exnovio de Carol Reali opinara que el matrimonio no es garantía de nada.

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    André Bankoff RESPONDE CON TODO a Rafael Cardozo por minimizar su BODA Cachaza: "Dios los..."
    André responde a Rafael Cardozo
    André Bankoff RESPONDE CON TODO a Rafael Cardozo por minimizar su BODA Cachaza: "Dios los..."

    La reciente unión civil entre Carol Reali, conocida como Cachaza, y André Bankoff atrajo la atención hacia las palabras de Rafael Cardozo, quien fue pareja de la modelo brasileña antes. Durante una entrevista previa a la ceremonia, el exchico reality prefirió no involucrarse en esta nueva etapa amorosa de su exnovia.

    En su conversación con el programa 'Arriba mi gente', Cardozo decidió no enviar felicitaciones ni opinar sobre el enlace de Cachaza y Bankoff. Declaró que, como expareja, no le corresponde comentar sobre la vida personal de la modelo y expresó: "Soy el ex. Al ex no le toca opinar. Tampoco busco la aprobación de mi ex para mi vida".

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    André Bankoff responde a Rafael Cardozo
    André Bankoff responde a Rafael Cardozo

    Estas declaraciones se dieron alrededor de la expectativa generada por la boda de Cachaza y André Bankoff. Decidieron formalizar su relación con una ceremonia civil en Brasil, rodeados de familiares y amigos en un evento privado, marcando así una nueva etapa en la vida de la modelo, tras su prolongada relación con Cardozo.

    Durante la entrevista, a Cardozo le preguntaron también por qué nunca llegó a casarse con Cachaza. La relación entre ambos fue una de las más representativas del espectáculo peruano, pero nunca formalizaron su unión a través del matrimonio.

    El modelo explicó que, para él, una relación no se cimenta solo con una firma o ceremonia. Cardozo cuestionó el matrimonio como garantía de una relación duradera, señalando: "Firmar un papel no es garantía de nada. Hay muchas parejas que, aun casadas, se separan".

    André Bankoff da su respuesta a las críticas de Rafael

    El discurso del exchico reality provocó diversas reacciones en redes sociales al conocerse la boda de Cachaza. Algunos vieron sus palabras como una manera de cerrar definitivamente esa etapa de su vida, mientras que otros recordaron la larga relación que tuvieron antes de tomar caminos separados.

    En respuesta a los comentarios de Rafael Cardozo, André Bankoff sin entrar en conflicto con la expareja de su esposa eligió un enfoque más conciliador. En Instagram, mediante una publicación de Infobae Perú, Bankoff comentó: "Gracias por todo cariño, Dios los bendiga siempre".

    La reacción de André Bankoff fue interpretada por muchos como una manera de mostrarse agradecido por el apoyo recibido tras su matrimonio con Cachaza, manteniendo la serenidad frente a los comentarios relacionados con Rafael Cardozo. Así, mientras el exchico reality se mantuvo al margen, el nuevo esposo de la modelo respondió amablemente a la situación.

    SOBRE EL AUTOR:
    André Bankoff RESPONDE CON TODO a Rafael Cardozo por minimizar su BODA Cachaza: "Dios los..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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