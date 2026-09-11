Gaela Barraza sorprende al anunciar su GRAN DEBUT en la Semana de la Moda de New York 2026 a sus 18 años: “Dejar en alto mi país”

Gaela Barraza, hija de 'Tomate' Barraza , hará presencia en la Semana de la Moda de Nueva York 2026 y dedicó este importante paso a su abuela paterna, quien falleció meses atrás.

Gaela Barraza atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como modelo. A sus 18 años, la hija de 'Tomate' Barraza confirmó que formará parte del New York Fashion Week 2026, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda a nivel internacional. La joven compartió emocionada la noticia y aseguró que esta experiencia representa el cumplimiento de un sueño que llevaba años persiguiendo y le dedicó su triunfo a su abuela fallecida.

Gaela Barraza cumplirá uno de sus grandes sueños en New York

La modelo recurrió a sus plataformas digitales para comunicar a sus seguidores que próximamente será parte de la Semana de la Moda de Nueva York. A través de una publicación en Instagram, Gaela expresó la enorme emoción que siente por alcanzar este nuevo objetivo profesional y recordó que se trata de una promesa que hizo a su abuela paterna.

Gaela Barraza debutará en New York Fashion Week 2026

“Es un sueño hecho realidad para mi poder contarles que este año seré parte del New York Fashion Week, un sueño el cual anhelaba desde hace muchos años y un sueño el cual le prometí que cumpliría a mi mamita antes de que se vaya de este mundo, estoy agradecida con Dios y la vida por darme la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia, no me caben las palabras exactas para describir lo que siento, pero lo que sé es que cada paso que doy, lo hago pensando en dejar en alto a mi país”, escribió en un post que compartió en su cuenta oficial de Instagram acompañado de un video con una sesión de fotos.

La publicación estuvo acompañada por imágenes de una sesión fotográfica y rápidamente permitió conocer la ilusión de la joven modelo ante este importante paso. Para Gaela, llegar hasta este escenario también representa el resultado de la constancia y el trabajo que ha venido realizando para abrirse camino dentro del modelaje.

Gaela Barraza agradece a su familia y recuerda a su abuela

En su mensaje, la hija de 'Tomate' Barraza también reconoció a las personas que han estado detrás de su crecimiento profesional. La modelo destacó especialmente el respaldo de sus seres queridos y el esfuerzo realizado junto a su equipo para alcanzar esta nueva oportunidad.

Gaela Barraza es modelo

“Gracias a mi hermoso equipo por lo duro que trabajamos 24/7, a mi familia por apoyarme incondicionalmente y a mi mamita desde el cielo por bendecirme cada día, este logro y los que vienen van por ti, sé que estás más que orgullosa de mí y que todo lo que haré estos días lo vas a vivir y gozar tanto como yo, miro atrás y solo tengo gratitud por todo lo vivido, por todas las veces que me caí y me levanté más fuerte, por todas las personas que no creían en mí, por todas las veces que recé antes de irme a dormir para que esto se haga realidad. Gae pequeña está cumpliendo todo poco a poco y trabajando en silencio todo lo que se propone. See you soon New York”, añadió.

Con estas palabras, Gaela dejó en evidencia el significado personal que tiene este logro. Además de agradecer a quienes confiaron en ella, dedicó este nuevo paso a la memoria de su abuela paterna, a quien considera una figura importante en su camino.

Por ahora, la modelo todavía no ha precisado qué día tendrá lugar su participación sobre la pasarela. La expectativa crece mientras se prepara para formar parte de una de las citas más importantes de la moda internacional.

¿Cuándo comenzó el New York Fashion Week 2026?

La edición 2026 de la Semana de la Moda de Nueva York inició el jueves 10 de septiembre y tiene previsto culminar el martes 15 del mismo mes. Durante estas jornadas, diferentes firmas presentan sus propuestas correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2027.