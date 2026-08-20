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¡TRAGEDIA EN LA TV! Fallece PRESIDENTE de famosa cadena televisiva después de que HELICÓPTERO en el que viajaba se ESTRELLARA

El reconocido ejecutivo perdió la vida luego de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara. El accidente dejó además otras víctimas mortales y ya es investigado por las autoridades.

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    Fallece presidente de cadena televisiva en trágico accidente aéreo | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡TRAGEDIA EN LA TV! Fallece PRESIDENTE de famosa cadena televisiva después de que HELICÓPTERO en el que viajaba se ESTRELLARA

    La televisión se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido ejecutivo y periodista, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo. El siniestro dejó además otras víctimas mortales y permanece bajo investigación para determinar cómo sucedió.

    La noticia generó consternación entre sus colegas y allegados, quienes recordaron su extensa trayectoria profesional y el importante papel que desempeñó durante décadas dentro de la industria de las comunicaciones.

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    Falleció presidente de cadena televisiva en accidente aéreo

    José Suárez, presidente y gerente general de Telemundo 31, Telemundo 49 y Telemundo Fort Myers-Naples, falleció el último miércoles en un accidente de helicóptero registrado en Samburu, una región ubicada al noreste de Kenia. El periodista tenía 55 años.

    Telemundo confirmó el deceso mediante un comunicado emitido por sus principales ejecutivos. En el documento, la compañía lamentó la tragedia y resaltó la importancia que tuvo Suárez dentro de la organización, calificándolo como un colega excepcional y un mentor para muchos.

    Según información de AP, la aeronave se precipitó aproximadamente a las 9:13 de la mañana mientras realizaba un trayecto desde la Reserva Natural de Loisaba con dirección a la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu.

    La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que en el helicóptero viajaban siete personas: seis pasajeros y el piloto. Ninguno sobrevivió al accidente. El organismo también confirmó que las investigaciones para establecer las causas del siniestro ya se encuentran en curso.

    "Con profundo dolor compartimos la trágica noticia de que José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia", así lo informaron César Conde, titular de NBCU News Group; Valari Staab, presidenta de NBCU Local; y José Cancela, quien encabeza Telemundo Station Group.

    Hasta el momento, no se ha precisado cuál era el destino final de la aeronave ni qué circunstancias provocaron el accidente.

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    José Suárez deja una extensa trayectoria en los medios

    El fallecido ejecutivo nació en Florida y construyó una carrera de aproximadamente 35 años dentro de la industria de las comunicaciones. Durante ese tiempo, trabajó en medios de Florida, Ohio y Texas, desempeñándose en diferentes áreas del periodismo y la gestión televisiva.

    A lo largo de su trayectoria profesional, Suárez recibió importantes reconocimientos por su trabajo periodístico. Entre ellos figuran un premio Emmy Lone Star y un premio Emmy Suncoast, además de tres galardones Emmy al Mejor Noticiero Diario.

    Su carrera también fue reconocida por la Associated Press, entidad que le otorgó varios premios por su labor en el ámbito informativo.

    La noticia de su muerte deja un fuerte impacto dentro de Telemundo y entre los profesionales que compartieron años de trabajo con el periodista, quien durante décadas estuvo vinculado al desarrollo de medios de comunicación en Estados Unidos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TRAGEDIA EN LA TV! Fallece PRESIDENTE de famosa cadena televisiva después de que HELICÓPTERO en el que viajaba se ESTRELLARA
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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