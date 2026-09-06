Periodista argentino lanza POLÉMICA opinión MINIMIZANDO la gastronomía peruana: "Solo es pescado frío"

Martín Caparrós cuestionó el reconocimiento internacional de la comida peruana y comparó su variedad con la cocina mexicana. ¿Qué dijo?

La gastronomía peruana volvió a estar en el centro de la conversación luego de las declaraciones del escritor y periodista argentino Martín Caparrós, quien estableció una comparación entre las cocinas de Perú y México durante una entrevista. Sus comentarios generaron controversia debido a la manera en que se refirió a la variedad culinaria peruana frente al reconocimiento que le otorgó a la gastronomía mexicana.

¿Qué dijo Martín Caparrós sobre la gastronomía peruana?

Durante la entrevista, el periodista argentino resaltó especialmente la riqueza y diversidad que, según su perspectiva, caracteriza a la cocina mexicana. En ese contexto, cuestionó que Perú haya alcanzado una posición destacada a nivel internacional como uno de los destinos gastronómicos más importantes de Latinoamérica.

Caparrós consideró que existe una diferencia considerable entre ambas propuestas culinarias y utilizó una polémica expresión para referirse a la comida peruana, comentario que rápidamente generó reacciones entre los usuarios de redes sociales.

"Es muy curioso cómo dentro del continente Perú consiguió posicionarse como el sitio de la buena cocina, cuando, bueno, México es un mundo gastronómico y Perú solo es pescado frío", sentenció, causando furia en los usuarios.

El escritor también explicó los motivos por los que considera que México posee una gastronomía de gran relevancia mundial. Para sustentar su opinión, destacó la cantidad de ingredientes, preparaciones y costumbres que forman parte de la cocina de ese país.

Periodista resalta cocina mexicana

Al hablar específicamente de México, el periodista argentino puso énfasis en la posibilidad de encontrar diferentes experiencias culinarias dependiendo de la región e incluso del lugar específico donde se coma. Sus viajes por el país, según explicó, le permitieron conocer una amplia gama de sabores y tradiciones.

"México tiene una de las grandes cocinas del mundo junto con, no sé, China, la India y algún trocito quizás de Occidente", resaltó.

Caparrós sostuvo además que la variedad gastronómica mexicana puede apreciarse incluso sin salir de una misma ciudad. Como referencia, mencionó la diversidad existente entre los distintos sectores de Ciudad de México, desde sus barrios y establecimientos hasta los puestos de comida callejera.

"Si quieres variedad y si quieres una cocina que viene desde los orígenes hasta ahora, en la que puedas experimentar todos los sabores, olores, idiosincrasia, para mí México es una de las mejores", aseguró.

Usuarios cuestionan a Martín Caparrós por sus declaraciones

Las palabras del escritor argentino no tardaron en generar controversia en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su apreciación sobre la gastronomía peruana y defendieron la diversidad de platos y técnicas que forman parte de la cocina nacional.

Entre quienes reaccionaron estuvo el chef Rodrigo Fernandini, quien expresó su desacuerdo con la opinión de Caparrós a través de las redes sociales. "No sabe ni dónde está parado ese tío", escribió el chef.

La actriz Vanessa Terkes también se pronunció sobre las declaraciones y cuestionó que la gastronomía peruana fuera reducida a una sola preparación, destacando la diversidad de influencias y técnicas que forman parte de la cocina del país.