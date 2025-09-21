Wapa.pe
Daddy Yankee se rinde ante el sabor peruano: disfruta pan con chicharrón y chifa en su visita a Lima

Daddy Yankee llegó a Lima y no dudó en probar nuestros platos típicos, disfrutando pan con chicharrón y chifa en Miraflores y Barrio Chino.

    Daddy Yankee no solo llegó a Lima para sorprender a sus fanáticos, sino que también se dejó seducir por los sabores más emblemáticos de nuestra gastronomía. El ‘Big Boss’, ícono mundial del reguetón, fue visto disfrutando de un desayuno criollo y un almuerzo fusión oriental-peruana durante su visita.

    wapa.pe

    Daddy Yankee prueba pan con chicharrón

    En la mañana del sábado 20 de septiembre, Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, sorprendió a vendedores y compradores al llegar al Mercado Santa Cruz de Miraflores. Allí disfrutó del famoso pan con chicharrón, considerado uno de los mejores desayunos del mundo.

    El artista saboreó el sánguche tradicional acompañado de camote frito y salsa criolla, mientras los presentes lo observaban con asombro. También probó una butifarra con proteína de lechuga. Muchos aprovecharon para grabar el momento y saludarlo, destacando la naturalidad con la que Daddy Yankee vivió la experiencia, sin protocolos ni poses de estrella internacional.

    wapa.pe

    Daddy Yankee prueba chifa en el Barrio Chino

    Más tarde, el recorrido gastronómico de Daddy Yankee continuó en el Barrio Chino de Lima, donde visitó el famoso Chifa Ton Kin Sen.

    Allí disfrutó de un arroz chaufa al estilo tradicional, acompañado de salsa de tamarindo, ají y té oriental. Según las imágenes publicadas por Music Perú Conciertos, el ‘Rey del Reguetón’ degustó cada bocado con entusiasmo y se mostró impresionado por la sazón peruana.

    Antes de irse, abrazó al chef y agradeció públicamente la atención, desatando la emoción de los fanáticos que lo esperaban afuera del restaurante.

    wapa.pe

    Daddy Yankee desata locura y fans reaccionan en redes

    Los videos que circulan en TikTok, Instagram y X muestran al artista bajando de una camioneta negra y paseando tranquilamente por la Calle Capón, mientras decenas de personas intentaban grabarlo. La sorpresa se intensificó cuando el reguetonero apareció en el balcón del restaurante para saludar a sus seguidores, quienes no podían creer tener tan cerca a uno de los referentes más importantes del género urbano.

    El 19 de septiembre, Daddy Yankee también fue visto en Miraflores, donde varios transeúntes lograron captarlo caminando por la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron aún más especulación sobre los verdaderos motivos de su visita al Perú.

    wapa.pe
