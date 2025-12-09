La lista también destaca otras sopas, como la sopa criolla y el menestrón, que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, reflejando la riqueza de la cocina peruana .

Un nuevo listado de Taste Atlas volvió a poner a la gastronomía peruana en el centro de la conversación al elegir a la mejor sopa del país. El veredicto sorprendió incluso a los fanáticos de los clásicos, pues dejó atrás preparaciones tan queridas como el aguadito y el caldo de gallina. La elección generó curiosidad entre los lectores. Descubre aquí cuál es la receta que conquistó el ranking.

¿Cuál es la mejor sopa peruana según Taste Atlas?

El reconocido listado reveló que el chupe de camarones se posiciona como la sopa peruana mejor calificada, obteniendo un destacado 4.3 sobre 5. Este tradicional potaje del sur del país resalta por su base de caldo de pescado y la incorporación de camarones frescos, a los que se suman ingredientes como cebolla, ajo y papa amarilla para potenciar su sabor.

Según la zona o las costumbres familiares, la receta puede enriquecerse con arroz, frijoles, zanahoria o guisantes, dando origen a versiones propias en cada mesa. Servido humeante y coronado con perejil, el chupe de camarones continúa siendo uno de los platos más celebrados dentro de la gastronomía peruana.

Las sopas peruanas que también destacan en el listado

El ranking no solo coronó al chupe de camarones: otras preparaciones tradicionales también lograron posiciones importantes. En la segunda casilla aparece la sopa criolla, conocida por su mezcla reconfortante de ají panca, tomate, carne y fideos finos, que suele servirse con tostadas y un huevo frito o escalfado.

El tercer lugar fue para el menestrón, un plato contundente que combina vegetales, hierbas aromáticas y carne, resultando en una sopa espesa y llena de sabor. Muy cerca, en el cuarto puesto, figura la parihuela, reconocida por su intenso caldo marino elaborado con diversas especies de pescado y una base sazonada con ajíes, chicha de jora, vino blanco y vegetales.

Así queda el top con las mejores sopas peruanas: