Durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos en diferentes regiones del país. El primero ocurrió a las 4:14 a. m. y alcanzó una magnitud de 4.4, con una profundidad de 44 kilómetros y epicentro ubicado a 38 kilómetros al sur de Mollendo, en Islay, Arequipa. Posteriormente, a las 5:52 a. m., se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.0, con una profundidad de 152 kilómetros, cuyo epicentro se localizó a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, en Coronel Portillo, Ucayali, según los reportes sísmicos del IGP.