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Ocio - ¡ATENCIÓN! Temblor HOY en Ica: IGP reporta sismo de 4,0 ¿cuál fue el epicentro?

¡PERÚ TIEMBLA! Tres SISMOS sacuden al país HOY: IGP revela sus epicentros y magnitudes

Mantente informado sobre los sismos en Perú y las medidas de prevención. Revisa los detalles de los recientes sismos y cómo prepararte ante futuros eventos sísmicos.

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    Sismo en Perú hoy 6 de septiembre | Composición Wapa
    ¡PERÚ TIEMBLA! Tres SISMOS sacuden al país HOY: IGP revela sus epicentros y magnitudes

    Este domingo 6 de septiembre estuvo marcado por varios movimientos sísmicos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa dónde se localizaron los epicentros de ambos eventos, qué magnitud tuvieron y qué medidas debes tomar frente a un temblor de mayor intensidad.

    Sismos en Perú hoy 6 de septiembre: IGP revela sus epicentros y magnitudes

    07:27
    6/9/2026

    Último temblor reportado por el IGP fue en Huancavelica

    El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un nuevo sismo de magnitud 4.0 durante la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026. El movimiento telúrico ocurrió a las 6:48 a. m., tuvo una profundidad de 100 kilómetros y su epicentro se ubicó a 31 kilómetros al este de Castrovirreyna, en la provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica.

    Sismo

    07:25
    6/9/2026

    Sismos en Arequipa y Ucayali este domingo 6 de septiembre

    Durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos en diferentes regiones del país. El primero ocurrió a las 4:14 a. m. y alcanzó una magnitud de 4.4, con una profundidad de 44 kilómetros y epicentro ubicado a 38 kilómetros al sur de Mollendo, en Islay, Arequipa. Posteriormente, a las 5:52 a. m., se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.0, con una profundidad de 152 kilómetros, cuyo epicentro se localizó a 53 kilómetros al norte de Pucallpa, en Coronel Portillo, Ucayali, según los reportes sísmicos del IGP.

    Sismos

    07:23
    6/9/2026

    ¿Qué debes hacer antes, durante y después de un sismo?

    Antes del sismo

    • Identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación de tu vivienda o lugar de trabajo.
    • Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos importantes.
    • Fija correctamente los muebles y objetos pesados que podrían caer durante un movimiento sísmico.
    • Participa en los simulacros nacionales para practicar cómo evacuar de manera segura.

    Durante el sismo

    • Mantén la calma y evita entrar en pánico.
    • Dirígete a las zonas seguras internas que hayas identificado previamente, como columnas o muros estructurales.
    • Agáchate, cúbrete y sujétate para proteger principalmente tu cabeza y cuello de posibles objetos que puedan caer.
    • No utilices los ascensores ni trates de salir corriendo mientras continúa el movimiento.
    • Al momento de evacuar, recuerda los cuatro “no”: no gritar, no correr, no empujar y no regresar.

    Después del sismo

    • Antes de ingresar nuevamente a una edificación, espera entre 10 y 20 minutos, debido a la posibilidad de que se produzcan réplicas.
    • Si se interrumpe el suministro eléctrico, utiliza linternas y evita prender velas o fósforos ante una posible fuga de gas.
    • Revisa el estado de tu vivienda y verifica que no presente daños estructurales graves antes de permanecer en ella.
    • Utiliza mensajes de texto o realiza llamadas breves únicamente cuando sea necesario, para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
    • Si te encuentras en una zona costera, aléjate inmediatamente de la playa como medida de precaución ante un posible tsunami.
    07:22
    6/9/2026

    ¿Qué elementos debe tener tu mochila de emergencia?

    Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales que permitan a una persona o familia cubrir sus necesidades básicas y mantenerse de forma autónoma durante al menos 72 horas.

    Agua y alimentos

    • Agua embotellada: Considera aproximadamente dos litros de agua por persona para cada día.
    • Alimentos no perecibles: Incluye conservas, barras energéticas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocinar.
    • Abrelatas manual: Indispensable si dentro de la mochila llevas alimentos enlatados.

    Salud y primeros auxilios

    • Botiquín básico: Lleva gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y algún producto para desinfectar heridas.
    • Medicamentos: Añade los medicamentos que necesiten de manera habitual los integrantes de tu familia.
    • Artículos de higiene: Incluye papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas y mascarillas.

    Herramientas y supervivencia

    • Linterna: Procura contar con pilas adicionales o una linterna que pueda recargarse manualmente.
    • Radio portátil: Te permitirá mantenerse informado mediante los comunicados y alertas oficiales durante una emergencia.
    • Silbato: Puede ser de gran utilidad para solicitar auxilio si una persona queda atrapada.
    • Navaja multiusos y cinta adhesiva: Son útiles para realizar arreglos o soluciones rápidas ante distintas situaciones.

    Documentos y dinero

    • Copias de documentos: Guarda identificaciones, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de una bolsa impermeable.
    • Dinero en efectivo: Lleva monedas y billetes de baja denominación para afrontar gastos básicos si los medios electrónicos no están disponibles.
    • Ropa y abrigo: Incluye una muda de ropa y una frazada ligera o manta térmica para protegerte del frío.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡PERÚ TIEMBLA! Tres SISMOS sacuden al país HOY: IGP revela sus epicentros y magnitudes
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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