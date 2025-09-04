Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Adiós a Giorgio Armani: muere el legendario diseñador italiano a los 91 años

¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

La “urraca” arremetió contra el debut de Michelle Soifer en Ponte en la cola, asegurando que carece de recursos, mientras la artista habló de su deseo de ser madre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”
    ¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”
    ¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

    La noche del miércoles 3 de septiembre, Magaly TV, La Firme arrancó con uno de esos comentarios que suelen encender la polémica. Magaly Medina, fiel a su estilo, puso en la mira a Michelle Soifer, quien hace poco asumió la conducción del programa Ponte en la cola de Latina.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pamela López estaría exigiendo más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva: "No hay por qué alarmarse"

    Magaly cuestiona el debut de Michelle Soifer

    La popular “urraca” no dudó en calificar como fallido el debut televisivo de la exchica reality. Según Medina, Michelle habría llegado a la conducción más por apariencia que por talento. “La rescatan y alguien pensó que estaba haciendo el descubrimiento del año. Hay gente que dice: ‘No tiene talento, pero es buena moza’”, ironizó al inicio de su espacio.

    “Carece de recursos”

    Magaly recordó que Soifer ha intentado consolidarse en varios terrenos del espectáculo desde la música hasta los realities sin obtener el impacto esperado. “Le falta tanto… carece de recursos. Nos llamó la atención que hasta le dictan las preguntas que debe decir”, criticó con dureza.

    “Debe ser engreída de alguien”

    En medio de sus comentarios, la conductora sugirió que la oportunidad de Michelle como presentadora no responde a méritos, sino a favoritismos. “Quieren que sea la próxima Rebeca Escribens, pero tendría que volver a nacer con un poco más de neuronitas”, sentenció, desatando risas en el set y dejando clara su postura.

    wapa.pe

    TAMBIÉN PUEDES VER: Alcalde chileno responde a López Aliaga: “El mejor desayuno del mundo es la marraqueta”

    Magaly sin filtros

    La periodista cerró su comentario con una frase lapidaria: “Es la niña boba de la televisión, no tiene cualidades ni talento. No hay recursos que la sostengan frente a un público”.

    Michelle Soifer habla de su vida personal

    Pese a las críticas, Michelle Soifer también fue noticia en la semana por sus declaraciones sobre la maternidad. En el mismo programa, confesó que desea convertirse en madre pronto. “Voy a congelar óvulos, pero también siento que puedo ser mamá en dos años. Esa es mi meta”, aseguró.

    La conductora de Ponte en la cola explicó que, aunque ha postergado este sueño por su carrera, la maternidad es una de sus prioridades: “Me hubiese encantado ser mamá hace rato, pero quiero hacerlo de manera responsable”.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”
    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

    Lo último en Wapa

    Revelan que Doña Charo, madre de Farfán, llamó a su sobrino 'Cri Cri' al salir de prisión: "Yo siempre creí en ti"

    Carlos Galdós admite distanciamiento con su hija tras negarle pagar la universidad: "Conmigo no cuentes"

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Yahaira Plasencia sorprende y regala fuerte suma de dinero a quinceañera tras emotiva historia

    ¡No disimuló! La inesperada reacción de Melissa Paredes al ser consultada por Ale Venturo: "Hay cosas..."

    Lo más vistos en Farándula

    Madre de ‘Cri Cri’ rompe su silencio y revela por qué devolvió camioneta que Jefferson Farfán regaló a su hijo: “No somos materialistas”

    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

    Ethel Pozo llora desconsolada al despedir a su hija mayor: “Tristeza de no poder verla todos los días”

    Vanessa Pumarica expone a Cueva y revela que la increpó por aconsejar a Pamela Franco: "Solo tiene habilidad en las piernas"

    ¿Problemas en el paraíso? Susana Alvarado reaparece y lanzan contundente mensaje: "Decías que era la única..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;