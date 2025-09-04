¡Sin piedad! Magaly Medina ridiculiza a Michelle Soifer como conductora: “Es la niña boba de la TV, carece de recursos”

La “urraca” arremetió contra el debut de Michelle Soifer en Ponte en la cola, asegurando que carece de recursos , mientras la artista habló de su deseo de ser madre.

La noche del miércoles 3 de septiembre, Magaly TV, La Firme arrancó con uno de esos comentarios que suelen encender la polémica. Magaly Medina, fiel a su estilo, puso en la mira a Michelle Soifer, quien hace poco asumió la conducción del programa Ponte en la cola de Latina.

Magaly cuestiona el debut de Michelle Soifer

La popular “urraca” no dudó en calificar como fallido el debut televisivo de la exchica reality. Según Medina, Michelle habría llegado a la conducción más por apariencia que por talento. “La rescatan y alguien pensó que estaba haciendo el descubrimiento del año. Hay gente que dice: ‘No tiene talento, pero es buena moza’”, ironizó al inicio de su espacio.

“Carece de recursos”

Magaly recordó que Soifer ha intentado consolidarse en varios terrenos del espectáculo desde la música hasta los realities sin obtener el impacto esperado. “Le falta tanto… carece de recursos. Nos llamó la atención que hasta le dictan las preguntas que debe decir”, criticó con dureza.

“Debe ser engreída de alguien”

En medio de sus comentarios, la conductora sugirió que la oportunidad de Michelle como presentadora no responde a méritos, sino a favoritismos. “Quieren que sea la próxima Rebeca Escribens, pero tendría que volver a nacer con un poco más de neuronitas”, sentenció, desatando risas en el set y dejando clara su postura.

Magaly sin filtros

La periodista cerró su comentario con una frase lapidaria: “Es la niña boba de la televisión, no tiene cualidades ni talento. No hay recursos que la sostengan frente a un público”.

Michelle Soifer habla de su vida personal

Pese a las críticas, Michelle Soifer también fue noticia en la semana por sus declaraciones sobre la maternidad. En el mismo programa, confesó que desea convertirse en madre pronto. “Voy a congelar óvulos, pero también siento que puedo ser mamá en dos años. Esa es mi meta”, aseguró.