ATENCIÓN | Pensión 65 suma nuevos inscritos: revisa si estás en la lista para cobrar S/350

El Midis anunció el pago de Pensión 65 para 6.505 nuevos beneficiarios desde el 22 de diciembre. Conoce quiénes cobran y dónde.

    Pensión anunció más de 6.000 usuarios registrados al programa social.
    El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció la incorporación de miles de nuevos usuarios al programa Pensión 65, quienes empezarán a cobrar su apoyo económico desde este lunes 22 de diciembre. Se trata de 6.505 adultos mayores que ingresan mediante una Relación de Usuarios Adicional (RUA), un padrón excepcional creado para ampliar la cobertura del programa y atender a más personas en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

    Con esta actualización, el Midis busca asegurar que más ciudadanos de la tercera edad puedan acceder oportunamente a la subvención que les permite cubrir gastos básicos y mejorar su bienestar.

    ¿Dónde y cómo pueden cobrar los nuevos beneficiarios de Pensión 65?

    Las personas incluidas en esta relación extraordinaria pueden acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación para retirar el monto de S/350, correspondiente a la subvención económica del programa. El pago se realiza de forma directa y sin intermediarios, con el fin de garantizar un acceso seguro y oportuno al beneficio.

    Desde el Midis se recordó que este apoyo está dirigido a adultos mayores que no cuentan con una pensión ni con ingresos suficientes para sostenerse, por lo que el cobro puede efectuarse presentando únicamente el documento de identidad vigente.

    Regiones con mayor número de nuevos usuarios en Pensión 65

    El programa detalló que los departamentos con mayor cantidad de personas incorporadas en esta nueva relación son Lima (1.468), Piura (613) y Cajamarca (525). A ellos se suman otras regiones con alta presencia de beneficiarios, como La Libertad, Junín, Cusco, Puno, Lambayeque y San Martín.

    Con esta ampliación, Pensión 65 alcanza actualmente a 824.351 usuarios a nivel nacional, consolidándose como uno de los principales programas de protección social para personas adultas mayores en el país.

    ¿Qué otros beneficios ofrece el programa Pensión 65?

    Además del subsidio económico, las personas inscritas en Pensión 65 acceden a diversos servicios complementarios orientados a mejorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentran el acompañamiento en salud, el apoyo a emprendimientos basados en saberes tradicionales, así como la entrega de lentes con protección UV y para visión cercana.

    Estas acciones buscan no solo aliviar la situación económica de los beneficiarios, sino también promover su inclusión social, autonomía y bienestar integral.

