El Reniec ha habilitado el Registro Electoral de Extranjeros en Perú , permitiendo que ciudadanos foráneos participen en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

Extranjeros en Perú podrán VOTAR y ser candidatos municipales en 2026: estos son los requisitos de Reniec | Composición: Wapa / Andina.pe

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la habilitación del Registro Electoral de Extranjeros residentes en el país, medida que marca un paso clave de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. La disposición, publicada oficialmente en el diario El Peruano, permitirá que ciudadanos extranjeros no solo participen como votantes, sino que también puedan postular a cargos municipales y regionales.

¿Qué requisitos pide Reniec a extranjeros en Perú que deseen votar o ser candidatos municipales?

Los ciudadanos extranjeros que residen en el Perú y desean participar en los comicios municipales de 2026 deberán realizar un trámite previo ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Este procedimiento se concreta mediante la obtención del Documento de Acreditación Electoral, el cual puede solicitarse sin costo en cualquiera de sus sedes a nivel nacional.

Como parte del proceso, el solicitante deberá completar una ficha registral con su información personal y presentar tanto el carné de extranjería como el pasaporte, en versión original y copia. A ello se suma la entrega de una declaración jurada acompañada del certificado domiciliario emitido por la Policía Nacional del Perú (PNP), documento que valida una permanencia mínima de dos años en el país.

Finalmente, el trámite exige la presentación de dos fotografías recientes, de frente y tamaño pasaporte, las cuales formarán parte del registro electoral del ciudadano extranjero que busca ejercer su derecho al voto o postular a un cargo municipal.

Requisitos que deben cumplir:

Mayores de 18 años

Identificación con carné de extranjería

Contar con al menos dos años de residencia ininterrumpida en el Perú

Solo aplicará en zonas que no son fronterizas

Fechas clave para la inscripción de extranjeros en las Elecciones 2026

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Secretarial N.°000207-2025/SGEN/RENIEC, este derecho estará habilitado para extranjeros mayores de 18 años que acrediten una residencia continua superior a dos años en el Perú. No obstante, Reniec precisó que esta condición no será exigible en determinadas zonas de frontera, siempre que los interesados figuren correctamente inscritos en los registros correspondientes.

En cuanto al cronograma, la Dirección del Registro Electoral definió que el periodo de inscripción estará vigente desde el 7 de enero hasta el 28 de marzo de 2026. Este plazo responde al cierre del padrón electoral, el cual se realiza 180 días antes de la jornada electoral.

El procedimiento se sustenta en lo señalado por el número 8.1 del artículo 8 del Reglamento RE-006-DRE/003, donde se indica textualmente: "Inscripción Electoral de Extranjeros residentes en el Perú en el marco de un proceso electoral", normativa que precisa que el registro inicia 90 días antes del cierre del padrón y concluye 10 días previos a dicha fecha.