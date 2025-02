Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son captados besándose en fiesta luego de negar relación

¡Ampay! Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están bajo la lupa tras al parecer juntos en muchas oportunidades y hasta haber festejado el cumpleaños de la bailarina en el famoso ‘Búnker’ de ‘La foquita’. No obstante, pese a que ambos negaron una y otra vez que no tienen una relación, la pareja fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ besándose.

Luego, ambos se lucieron bailando y no pudieron dejarse llevar, y terminar sellando su ‘amor’ con tierno beso que no pasó desapercibido por las personas, pues la pareja ya habría tomado la decisión de no esconderse más. El video completo será mostrado este lunes.