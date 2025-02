Un logro histórico más para el Perú en este 2025, que deja huella en la música y en la moda. El dueto peruano conformado por Tony y Mimy Succar se consagró como ganador en la 67.ª edición americana de los Premios Grammy, superando a grandes nombres como Marc Anthony y Juan Luis Guerra. Madre e hijo ganaron el galardón a Mejor Álbum Tropical Latino, y minutos después, Mimy Succar se llevó el premio a la Mejor Interpretación de Música Global por la canción Bemba Colorá, incluida en Bailar, el disco de Sheila E, donde también colabora con Gloria Estefan. Al escuchar su nombre, las artistas no pudieron contener su emoción y se abrazaron, un momento que reflejó la magnitud de su triunfo.



La esperada ceremonia, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, hizo que los nombres de los peruanos resonaran a nivel mundial. No solo se llevaron los premios, sino que también brillaron con looks que marcaron la pauta en la alfombra roja. La familia Succar no solo triunfó con su música, sino que también deslumbró con su estilo, adaptándose a las últimas tendencias en colores y diseños. La moda, al igual que la música, fue protagonista esa noche, y cada prenda que eligieron para el evento dejó claro que no solo se trató de un triunfo artístico, sino también de una declaración de estilo. ¡Veamos qué looks llevaron en esta ocasión tan especial!