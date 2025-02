Leslie Shaw se convirtió en la gran estrella de la noche en los Premios CAPEMÚSICA 2025 al llevarse dos galardones clave: “Productor Revelación” y “Mejor Canción del Año” por su éxito Pendejerete, en colaboración con Carlos Rincón y Marcos García. Compartiendo el reconocimiento con Tu nombre y el mío de Juan Carlos Fernández y Deyvis Orosco, la cantante no solo brilló por su talento, sino también por su impactante elección de vestuario . En la alfombra roja , Leslie deslumbró con un espectacular vestido de lentejuelas estilo Barbie, que la posicionó entre las mejores vestidas de la noche. ¡Aquí te contamos todos los detalles de su look!

Leslie Shaw , la cantante de estilo inconfundible, ha vuelto a deslumbrar en la alfombra roja de los Premios Cape Música con su presencia única y su dominio de las tendencias. En esta ocasión, apostó por un vestido de corte sirena con espalda descubierta, resaltando su figura de forma elegante y sofisticada. Con lentejuelas, brillos y plumas como detalles clave, el look de Leslie se convirtió en el centro de atención, reflejando su poder y su amor por la música en todos sus géneros. El toque final de su estilo estuvo en los accesorios, destacando un collar Maxi "Barbie", la tendencia que arrasará en 2025. Con sus tonos rosados, lilas y plateados, complementó a la perfección su outfit, añadiendo un aire de modernidad y frescura. Para coronar su look, Leslie optó por un peinado de moño con mechones sueltos en el rostro, logrando un balance entre lo romántico y lo contemporáneo. Un conjunto de detalles que mostraron su capacidad para brillar con estilo en cada momento.

Las transparencias y las lentejuelas han conquistado la alfombra roja, consolidándose como elementos clave para un look deslumbrante y sofisticado. Las transparencias, estratégicamente ubicadas, logran un equilibrio entre sensualidad y elegancia, revelando sutilmente la piel sin perder la sofisticación. Diseñadores de renombre han apostado por telas etéreas como el tul, el organza y la gasa, creando ilusiones ópticas y efectos de segunda piel que juegan con la luz y las formas del cuerpo. Esta tendencia, vista en icónicas alfombras rojas, empodera a quienes la llevan, resaltando su confianza y personalidad a través de cortes audaces y detalles bien pensados.



Por otro lado, las lentejuelas son sinónimo de lujo y magnetismo. Ya sea en bordados intrincados, patrones geométricos o aplicaciones tridimensionales, su capacidad de reflejar la luz convierte cualquier look en una declaración de glamour absoluto. Este resurgimiento de los brillos no solo evoca el esplendor del old Hollywood, sino que también se reinventa con propuestas modernas, fusionando texturas, colores metálicos y acabados holográficos. La clave para triunfar con estas tendencias está en el balance: mezclar transparencias con bordados estratégicos o lentejuelas en degradé permite un resultado armónico, sofisticado y completamente impactante.