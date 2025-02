Deysi Araujo ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales, esta vez no solo por su carisma, sino por su audaz emprendimiento de venta de marcianos en las calles de San Isidro. Lo que más ha captado la atención, además de la originalidad de la idea, son los precios accesibles de sus productos, que varían entre los 10 y 15 soles dependiendo del sabor. En un video viral de TikTok, la exvedette confesó extrañar su antiguo barrio en San Juan de Lurigancho, donde los marcianos eran una tradición, lo que inspiró esta brillante idea.



Pero lo que realmente se roba el spotlight no es solo su negocio, sino su estilo. A lo largo de las calles de San Isidro, Deysi ha demostrado que el coqueto y extravagante están en su ADN, apostando por una de las tendencias más fuertes de este verano: los shorts ultracortos. Esta tendencia, además de ser cómoda, fresca y perfecta para el calor, encarna a la perfección la actitud audaz de Deysi, fusionando moda y emprendimiento en un solo look que sin duda marca la pauta.