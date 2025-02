“Esta sí es la prueba y no lo podrán negar”, se escucha decir en la voz en off del avance del programa conducido por Magaly Medina.

“Bebita, no es ampay, pero lo que se ve, no se pregunta. Nos dimos un chape, chicas, pero no tenemos que dar explicaciones de nuestra vida privada”, declaró sin rodeos, dejando entrever que su vínculo con Farfán va más allá de una simple amistad.

“Ya ¿qué más quieren que digamos? Si no queremos decir nada es porque no queremos divulgar las cosas, lo mantenemos en privado, es así y a veces es mejor. ¿Sí o no? ¿Por qué dar explicaciones si tú no quieres? Ya, pues”, añadió.