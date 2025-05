"Ella vino a mudarse a mi casa con una deuda de un banco de S/135 mil. Yo le ayudé y dije: '¿pero de qué?' Si yo siempre pagaba todo. Un día me dijo: 'Mamá, no han pagado la luz tres, cuatro meses'. '¿Cuánto es?' '700'. 'Toma'. Los pañales, todo pago yo. ¿Qué está pasando?", dijo indignada.

Susy Díaz fue clara al afirmar que no piensa hacerse cargo de más deudas de su hija, aunque mantendrá su apoyo económico para los gastos cotidianos del hogar. "No le pienso pagar sus deudas. Le puedo ayudar con mis nietos, con la comida, la luz, el agua... pero sus sangradas, que ella trabaje y le cueste. Que sea responsable", dejó en claro.

Para enfrentar sus problemas financieros, Flor Polo habría decidido vender uno de sus departamentos, aunque esta medida no bastó para saldar su deuda, según relató Susy Díaz evidenciando la decisión de su hija.

"Ha rematado y la plata no ha alcanzado, solo sirvió para pagar una deuda. Ahora queda otro banco, una caja. Yo le digo: 'Flor, ¿tú qué eres? El vivo vive del sonso y el sonso de su trabajo. Yo no duermo a veces para ganarme un sol. Me amanezco haciendo mis canciones. Yo cuido mucho el dinero'", contó.