Ana Paula Consorte DESMIENTE supuesto vínculo y lanza fuerte respuesta: “Son tonterías”

Ana Paula Consorte rompe su silencio sobre rumores de infidelidad y revela detalles que evidencian su cercanía actual con Paolo Guerrero .

En medio del ruido mediático que volvió a colocar su nombre en tendencia, Ana Paula Consorte decidió enfrentar directamente los rumores que la vinculaban con un supuesto romance fuera de su relación con Paolo Guerrero. La modelo brasileña no solo negó las versiones, sino que también cuestionó con firmeza a quienes difundieron la información.

Todo se desencadenó tras las declaraciones de terceros que insinuaban un presunto acercamiento con el dueño de un gimnasio, lo que generó una ola de especulaciones sobre una posible crisis en su relación con el futbolista.

Ana Paula responde sin filtros y cuestiona acusaciones

Durante una intervención del programa 'Amor y Fuego', un reportero fue directo al punto y le consultó: “¿Ana Paula por ahí habrían rumores de coqueteos con tu personal trainer o con el dueño de un gimnasio?¿ Qué hay de cierto de estos rumores”.

Lejos de mostrarse incómoda, la influencer respondió con evidente molestia, dejando claro que no piensa validar versiones sin sustento.

“¿Desmentir qué? ¿La persona que habló (Daniela Cilloniz) tiene pruebas? Porque cualquiera puede hablar, pero cómo probarlo. Esta chica me da pena, habla cosas que no puede probar", afirmó.

Además, fue más allá al restarle credibilidad a las acusaciones, asegurando que se trata de comentarios sin fundamento. Según su versión, todo lo dicho forma parte de rumores sin evidencia real.

La presencia de Paolo Guerrero que lo cambia todo

En paralelo a las especulaciones, la propia Ana Paula dejó entrever que su vínculo con Paolo Guerrero no estaría completamente roto. Y es que, según imágenes difundidas por el mismo programa, el delantero habría pasado la noche en el departamento donde ella vive junto a sus hijos.

Las cámaras captaron al jugador llegando en bicicleta durante la noche y saliendo a la mañana siguiente, aparentemente rumbo a sus entrenamientos con Alianza Lima. Pero eso no fue todo.

Ambos también fueron vistos compartiendo actividades cotidianas, como una visita a una tienda de autos seminuevos de lujo y un momento familiar al llevar a la hija mayor de la brasileña al colegio.

Para Ana Paula, este tipo de situaciones hablan por sí solas. De hecho, dejó entrever que, de existir una traición, la cercanía actual con el futbolista sería imposible.