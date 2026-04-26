Alejandro Sanz lanza potente declaración a Stephanie Cayo: “Es para siempre”

Alejandro Sanz confirma su amor por Stephanie Cayo y asegura que su relación con la actriz peruana es un romance “para siempre”.

Alejandro Sanza confirmó la relación que lleva con la actriz peruana. | Composición Wapa

Alejandro Sanza confirmó la relación que lleva con la actriz peruana. | Composición Wapa

Alejandro Sanz decidió dejar atrás cualquier reserva cuando se trata de Stephanie Cayo. El artista español abrió su corazón en televisión nacional y confirmó lo que para muchos ya era evidente: su historia con la actriz peruana no solo atraviesa un gran momento, sino que él la proyecta como un amor definitivo.

Alejandro Sanz se rinde ante Stephanie Cayo: “el amor es para siempre”

Durante una íntima conversación con Jordi Évole para La Sexta, el intérprete sorprendió al hablar sin filtros sobre la etapa sentimental que vive junto a Stephanie. Lejos de esquivar el tema, respondió con absoluta seguridad cuando fue consultado sobre si aún cree en el amor duradero.

“Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre. Más que nunca”, afirmó, dejando claro que esta relación ocupa un lugar especial en su vida.

La declaración tomó aún más fuerza cuando, en plena entrevista, Stephanie llamó por teléfono al cantante. El momento, espontáneo y cargado de complicidad, permitió que la actriz peruana escuchara en tiempo real el nivel de profundidad con el que Sanz se refería a ella.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo visitaron Machu Picchu.

De Perú para el mundo: una historia que se consolida

Las palabras del músico llegan después de semanas de alta exposición mediática para la pareja, especialmente tras su comentado recorrido por Machu Picchu.

La visita al santuario histórico no pasó desapercibida. Alejandro incluso compartió una reflexión que fue interpretada como una declaración emocional ligada a esta nueva etapa: “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”.

Las imágenes junto a Stephanie Cayo en uno de los destinos más emblemáticos del país reforzaron la percepción de que ambos atraviesan una relación sólida, marcada por viajes, experiencias compartidas y una cercanía cada vez más visible.

Un romance que dejó de ser rumor

Desde que comenzaron a aparecer juntos en eventos, conciertos y escapadas internacionales, la relación entre el cantante y la actriz ha despertado atención tanto en Perú como en España.

Aunque ambos han mantenido cierta discreción sobre aspectos privados, sus apariciones públicas y mensajes han sido suficientes para confirmar que lo suyo va más allá de una simple especulación.

Sanz, incluso, reflexionó sobre lo inesperado del amor al señalar: “Tú no sabes cuándo llegan las cosas, cuándo tienen que pasar”.

Entre proyectos y amor, una etapa luminosa

Mientras Alejandro continúa enfocado en su carrera musical, Stephanie sigue desarrollando nuevos proyectos actorales. Sin embargo, sus agendas no han impedido que encuentren espacios para compartir juntos.

La historia entre ambos se ha convertido en uno de los romances más comentados del momento, no solo por el peso mediático de sus protagonistas, sino por la naturalidad con la que han decidido mostrarse.