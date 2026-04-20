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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden con apasionado beso durante concierto en NY

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo confirman su romance en pleno concierto en Nueva York durante su gira mundial.

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    Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden con apasionado beso durante concierto en NY
    Alejandro Sanz y Stephanie Cayo vienen dando que hablar por su cercanía. | Composición Wapa
    Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden con apasionado beso durante concierto en NY

    La gira internacional de Alejandro Sanz no solo está dando de qué hablar por su música. En cada ciudad, el cantante suma momentos que traspasan el escenario, y esta vez Nueva York fue testigo de uno de los más comentados: su romance con Stephanie Cayo dejó de ser discreto.

    Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sellan su romance con beso en pleno show

    El último concierto en Brooklyn tuvo todos los ingredientes de una noche inolvidable. Con el recinto lleno y el público coreando cada tema, el artista español repasó sus grandes éxitos. Pero hubo un instante que cambió el rumbo del espectáculo.

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    Mientras interpretaba Hoy no me siento bien, Alejandro Sanz invitó al escenario a Stephanie Cayo. La actriz apareció ante miles de asistentes y protagonizó junto a él un momento cargado de complicidad.

    Bailaron, sonrieron y, antes de despedirse, se dieron un beso que desató la euforia del público. El gesto no solo encendió los aplausos, también terminó por confirmar lo que hasta hace poco eran rumores.

    Tras el show, el propio cantante compartió imágenes del momento en sus redes sociales con una reflexión personal: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”.

    De rumores a una relación sin ocultarse

    La historia entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo no surgió de un día para otro. Los primeros indicios aparecieron en 2023, cuando ambos fueron vistos juntos en redes sociales. En ese momento, la actriz aseguró que solo existía una amistad.

    Sin embargo, con el paso de los meses, las señales comenzaron a acumularse. A finales de 2025, tras la ruptura del cantante con Candela Márquez, surgieron versiones de un acercamiento más cercano con la peruana.

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    Luego llegaron imágenes, interacciones públicas y momentos compartidos que reforzaron la narrativa. Incluso una videollamada publicada por el propio Sanz dejó ver la cercanía entre ambos.

    El beso en Nueva York se suma a una serie de gestos que ya no dejan espacio a dudas. La pareja ha pasado de la discreción a vivir su romance de forma abierta, frente a miles de fans y bajo el foco mediático.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sorprenden con apasionado beso durante concierto en NY
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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