Horóscopo de HOY martes 28 de abril del 2026 con Jhan Sandoval: ¿Qué dicen los astros sobres los signos?
Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete ofrecerte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 28 de abril del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este martes. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!
Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
No tomes como negativos los cambios que afrontas a nivel laboral. Necesitas ordenar tu mente y emociones para saber orientarte y abrir nuevos caminos. En el amor, evita imponerte y dialoga.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Necesitas ayuda para resolver ese problema laboral que afrontas, pero el orgullo no te permite solicitarla. Sé consciente del poco tiempo que tienes y busca apoyo. De ti depende avanzar.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Se han resuelto las diferencias que has tenido con ese compañero de trabajo, pero se seguirá respirando cierto ambiente de tensión. Paciencia. En el amor, supera las dudas e intenta acercarte.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
No permitas que el interés que tienes por tus proyectos comience a declinar por la falta de resultados. La persistencia y la confianza en tus talentos serán claves para que puedas lograr tus metas.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Empieza a mejorar tu situación económica, pero evita confiarte y sé precavido con tus gastos. Cualquier imprudencia podría generarte pérdidas. En el amor, no guardes rencor y perdona a esa persona.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Este tiempo de incertidumbre laboral ha sido largo, pero está por acabar. Llega a ti una propuesta que cambiará por completo tu situación actual. Tu experiencia y conocimiento serán requeridos.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Tendrás victoria y triunfo. Nadie que hoy compita contigo logrará ganarte ni estar por encima de ti. No obstante, esta posición traerá enemigos y deberás cuidar tus espaldas. Sé cauteloso.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Cuidado con tus acciones. Es posible que te dejes llevar por algún impulso del cual luego te puedas arrepentir, especialmente en tu vida personal o amorosa. Reflexiona y no te precipites.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Tienes que ser paciente y saber explicarles a tus superiores las estrategias que deseas desarrollar. Es posible que alguien no logre entenderte por falta de conocimiento. Sé muy claro y convencerás.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Estás por tomar una decisión que podría afectar tu economía. Sé prudente y evitarás inversiones de las que luego te puedas arrepentir. En el amor, esa persona se comunicará. No te precipites.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Alguien que tiende a buscarte cuando afronta problemas se volverá a acercar. No te comprometas a ayudarlo si al hacerlo terminas complicándote por lo que debes asumir. Precaución.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
Una persona con malas intenciones aprovechará tu poca información respecto a un tema para engañarte y encaminarte hacia lo que no te conviene. Mantente alerta y evitarás esta situación.
Jhan Sandoval Horóscopo HOY
Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Y desde 2017 a la fecha, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre