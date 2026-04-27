Confirman CORTE DE LUZ de hasta 14 horas para el 28 de abril: Estos son los 6 DISTRITOS AFECTADOS

Pluz Energía ha programado un corte eléctrico en Lima y Callao para el 28 de abril, abarcando seis distritos en horarios específicos.

    ¡Hora de desempolvar las velas! Pluz Energía ha emitido un aviso sobre la suspensión temporal del suministro de electricidad en Lima y Callao para el martes 28 de abril, siguiendo su cronograma planificado.

    Este corte de luz afectará a sectores específicos de seis distritos en la capital. Es importante señalar que la duración y el momento exacto de restauración del servicio variarán según cada ubicación particular. A continuación, brindaremos toda la información necesaria.

    Detalles del corte de energía para el martes 28 de abril en Lima y Callao

    Puente Piedra

    • Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: PROVIV. LAS MERCEDES PUENTE PIEDRA II MZ A, A1, A4, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. CASA HUERTA LAS FRESAS MZ R, S, T, U, PROG. VILLA MARGARITA MZ A, B, C.

    Ventanilla

    • Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: A.H. ANGAMOS MZ C, C2, C3, C4, C8, D, D2, D3, D4, D5, D5A, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E, E1, E5, E6, E7, Z, A.H. COSTA AZUL MZ A, K, L, M, MPRIMA, I, K, L, L1, M, M1, N, N1, N2, O, P, Q, S, X, Y, Z, A.H. AMPLIACION COSTA AZUL MZ A, B, C, C4, D, E, E5, E6, F, G, H, I, J, K, O, P, N, N2.
    • Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.: A.H. CESAR VALLEJO MZ A, B, C, D, E, F, A.H. VENTANILLA ALTA ZONA B, MZ VIII, IX, X, XII, XIII, IXV, XV, XVI.

    Ancon

    • Desde las 9.00 a. m. hasta las 6.30 p. m.: ASOC. DE VIV. LOS HUERTOS DE LA PLANICIE DE ANCON MZ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 95-A, 95-B, 96-A, 97-A, 98-A, 99-A, ASOC. PRO VIV LAS LLANTAS DE VILLAS DE ANCON MZ 100A, 100B, 101A, 102A, 103A, 123A, 124A, 125A, 126A, 127A, 128A, ASOC. POPULAS LAS LOMAS DE ANCON MZ 139, 140, 141, 141-A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 154-A, 155, 156, 157, 167, 167-A, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 203-A, 204.

    Carabayllo

    • Desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.: A.H. LAS LOMAS DE TORRE BLANCA ALTA MZ A, A1, A2, A3, A4, B, B1, B2, B3, B4, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, F, F1, G, G1, G3, H, H1, H2, H3, I, I1, I4, I5, I6, J, J1, J2, K, K1, ASOC. DE PROP ANDY Y SU PUEBLO MZ L, L1, L2, M, M1, M2, M4, N, N1, N2, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, Q1, ASOC. VILLA MATITA DE TORRE BLANCA MZ U, V.
    • Desde las 9.30 a. m. hasta las 12.30 p. m.: PROVIV LOS GIRASOLES DE CARABAYLLO MZ A, B, C, E, D, F.

    Barranca

    • Desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.: AA. HH. ALBERTO FUJIMORI, CALLE LAS MONJAS, JR. ICA, JR. RAMÓN CASTILLA Y JR. LIBERTAD; UBICADOS EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.

    San Juan de Lurigancho

    • Desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: CIUDAD MARISCAL CACERES AV. CENTRAL CDRA 55 MZ Q3, Q4, Q8, R1, R10, AV. AMPLIACIÓN ESTE: CDRA 5, SECTOR II / BARRIO 2: MZ N-2, N2, O, O-1, O-12, O-13, O-14, SECTOR II / BARRIO 3: MZ Q-2, Q-3, Q-4, Q-5, Q-6, Q-7, Q-8, GRUPO RESIDENCIAL R: MZ R, R-1, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, AA.HH. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZ Q6.

    Es importante subrayar que estos cortes están planeados para mejorar la infraestructura eléctrica, sirviendo como una medida de mantenimiento preventivo que busca disminuir las posibilidades de fallos inesperados.

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

