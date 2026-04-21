¡HASTA 12 HORAS SIN LUZ! Confirman corte de servicio en Lima y Callao este 22 de abril: revisa AQUÍ los 11 distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este miércoles 22 abril en Lima y Callao, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    ¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 22 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 12 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    Corte de luz este 21 de abril, según Pluz Perú

    Lima Cercado

    • Zonas afectadas: Jr. José Celendón cdra. 7.
    • Horario: 8.30 a. m. a 6.30 p. m.

    Jesús María

    • Zonas afectadas: Urb. Los Patricios, Av. Brasil cdra. 24; Jr. Diego de Almagro cdra. 1.
    • Horario: 8.30 a. m. a 10.30 a. m.

    San Antonio de Chaclla

    • Zonas afectadas: Asoc. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 Mz. PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.
    • Horario: 8.30 a. m. a 7.30 p. m.

    Ventanilla

    • Zonas afectadas: A.H. Hiroshima, A.H. Las Casuarinas, A.H. 6 de Diciembre, A.H. Micaela Bastidas, Asoc. Viv. Kawachi, Asoc. Pro Viv. Construcción Civil, A.H. Los Olivos de la Paz, Urb. Pop. Interés Social PECP, A.H. Los Cedros, A.H. Los Cedros Etapa II, A.H. San Carlos, A.H. Amp. Héroes del Cenepa, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Cosmovisión, A.H. Omar Marcos Arteaga, A.H. Marcelina Caballero de Moreno, A.H. Shalom, A.H. Paz y Unión, A.H. Félix Moreno Roldán, Asoc. Viv. Apacop, Asoc. Proa Chalaca, Agrup. Pob. Sta. Rosa de Lima Covipol, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Pedro Labarthe, A.H. Miramar, A.H. Mercado Central, A.H. Santísima Cruz de Motupe, A.H. Nuevo Horizonte, U.P. Interés Social Libertar PECP, A.R. Libertad Primera, A.H. Sta. Patricia, Asoc. Micro Pequeños Empresarios Los Andes, A.H. Los 4 Suyos.
    • Horario: 8.30 a. m. a 8.30 p. m.

    Ventanilla

    • Zonas afectadas: Av. Carretera a la Playa Los Delfines Mz. A, Asoc. Pampa Agrícola Vic.
    • Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.
    Callao

    • Zonas afectadas: A.H. Concentración Ruggia (sectores A, B y C), Jr. Loreto, Jr. Arica, Jr. Vigil, Jr. Áncash, Jr. Elías Aguirre, Jr. California, A.H. Santa Rosa, A.H. Telmo Carbajo II, A.H. Fray Martín de Porres, Barrio Fiscal N.° 2, Urb. San Roque.
    • Horario: 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas afectadas: Asoc. El Dorado, Av. Alberto Anaya, Av. Junín, Av. Paraíso, Av. Rosendo Sandoval, calles 2, Áncash, Santa Catalina, pasajes Fernández, Primavera y San Alejandro.
    • Horario: 9.30 a. m. a 5.30 p. m.

    Independencia

    • Zonas afectadas: Urb. Tahuantinsuyo (Antisuyo, Sacsayhuamán, Colquepata, Quiquijana, Ollantaytambo) y A.H. 6 de Mayo.
    • Horario: 9.30 a. m. a 3.30 p. m.

    El Agustino

    • Zonas afectadas: Coop. Villa del Mar, Av. 1.° de Mayo, Av. César Falcón, Av. Los Algarrobos, C.H. Tayacaja, A.H. Vicentelo Alto y vías internas.
    • Horario: 10.00 a. m. a 6.00 p. m.

    Pueblo Libre

    • Zonas afectadas: Av. Brasil cdras. 26 y 27; calle Cabo Gutarrá cdra. 1; calle Coronel Odriozola cdra. 1.
    • Horario: 1.00 p. m. a 3.00 p. m.

    San Martín de Porres

    • Zonas afectadas: Urb. Santa Luzmila Mz. S.
    • Horario: 9.00 a. m. a 2.00 p. m.

    Supe

    • Zonas afectadas: Cliente PM0485 (S: 3320594), distrito de Supe Puerto.
    • Horario: 8.00 a. m. a 1.00 p. m.
