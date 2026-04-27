Giro explosivo en el caso EDITA GUERRERO: Anuncian ORDEN de FUERZA contra Yrma Guerrero y parientes por OMITIR citaciones

La justicia emite una orden contundente para que Yrma Guerrero y su familia sean llevados ante las autoridades luego de no presentarse a las citaciones sobre el caso de Edita Guerrero.

La situación se torna seria. A más de 10 años del fallecimiento de la querida Diva de la Cumbia, el caso de Edita Guerrero da un giro inesperado que ha sorprendido al mundo musical. El Poder Judicial ha dictado una orden firme de presentación forzada contra su hermana, Yrma Guerrero Neira, y otros parientes cercanos, tras haber ignorado varias citaciones, según reportó Latina. Esta decisión otorga autoridad a la Policía para llevar, de forma compulsiva, a los miembros de Corazón Serrano ante las instancias judiciales.

¿Cuál es el motivo de la citación a los hermanos de Edita Guerrero para investigar su muerte?

El Juzgado Penal Colegiado Supranacional Transitorio de Piura continúa la investigación contra Paul Olórtiga Contreras, viudo de la cantante, por los presuntos delitos de lesión grave por violencia familiar, parricidio y feminicidio. Según la Fiscalía, los familiares inicialmente testificaron ante el Ministerio Público sobre supuestas agresiones físicas y psicológicas que habría padecido a manos de su pareja. No obstante, con el tiempo, han dejado de asistir para declarar en su contra.

La resolución judicial otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de conducir por la fuerza a Yrma Guerrero y a los integrantes de la familia Guerrero Neira para que rindan declaración. Esta medida busca evitar demoras en la investigación para esclarecer la muerte de la artista, ocurrida en marzo del 2014 en Piura. De no asistir a la audiencia programada y ser conducidos por la fuerza, sus testimonios serán excluidos del procedimiento.