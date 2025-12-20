Paul Olórtiga, viudo de Edita ﻿﻿Guerrero , desmiente las afirmaciones de Edwin e Yrma Guerrero sobre restricciones para acercarse a sus sobrinos.

Paul Olórtiga, el viudo de Edita Guerrero, se pronunció luego de las revelaciones de los hermanos Edwin e Yrma, quienes en el podcast ‘La Linares’ contaron que no les permiten acercarse a sus sobrinos. Tras 12 años del fallecimiento de Edita Guerrero Neira, Olórtiga decidió hablar y desmentir a los fundadores de Corazón Serrano, revelando toda su verdad.

Viudo de Edita Guerrero desmiente a fundadores de Corazón Serrano

La polémica se encendió luego de que Edwin Guerrero participara en el pódcast ‘La Linares’, donde habló sobre la relación que mantiene con sus sobrinos. Durante la conversación, el músico señaló que tanto él como su hermana Yrma tendrían restricciones para acercarse a los menores, situación que atribuyó a conflictos legales ocurridos en el pasado.

"No nos permiten acercarnos, es lo real", sostuvo Edwin, aunque posteriormente intentó matizar sus palabras al destacar las habilidades deportivas del hijo mayor de Edita, a quien calificó como un joven con gran talento en el fútbol.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Paul Olórtiga, quien respondió de manera inmediata desde sus redes sociales. El viudo de Edita Guerrero rechazó tajantemente lo dicho por su excuñado y aseguró que se trata de versiones distorsionadas que no reflejan la realidad. Según afirmó, los hermanos Guerrero no habrían mostrado un interés constante ni genuino por los niños.

“Se está diciendo algo que no es cierto y está afectando mi nombre, por respeto a mi familia jamás hable nada de estos señores, pero hoy ha dicho el señor Edwin Guerrero que yo no permito ver a mis hijos, lo tendrá que demostrar en el juzgado, ya que tengo mandato judicial y constatación policial que nunca han venido a ver a mis hijos por parte de usted", expresó inicialmente.

"Simplemente yo amo a mis hijos y no merecen estar en juegos mediáticos con mentiras. No es justo tirar la piedra y esconder la mano", expresó Olórtiga, remarcando que ha asumido en solitario la responsabilidad económica y formativa de sus hijos gracias a su trabajo profesional.

¿Paul Olórtiga evalúa acciones legales contra Edwin Guerrero?

La controversia podría escalar a un plano legal. Paul Olórtiga advirtió que no descarta recurrir a una carta notarial dirigida a Edwin Guerrero, en caso de que este no rectifique públicamente las declaraciones que, según afirma, afectan su imagen y la tranquilidad de su familia.