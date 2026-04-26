Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebran una ceremonia en Cusco después de más de 10 años juntos. Imágenes inéditas de este momento especial circulan en redes.

Tras 10 años de relación, Bruno Ascenso y su pareja se dieron el sí. | Composición Wapa

Tras 10 años de relación, Bruno Ascenso y su pareja se dieron el sí. | Composición Wapa

El sábado 25 de abril, Bruno Ascenzo, actor y director peruano, contrajo matrimonio simbólico con su pareja y cantante Adrián Bello en el sereno Valle Sagrado de Cusco. La ceremonia íntima contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, celebrando más de una década de unión.

La noticia del enlace cobró fuerza por la noche al difundirse imágenes y videos en redes que lo confirmaban. Aunque los detalles se mantuvieron privados, parte del evento fue compartida por el equipo organizador.

Videos de la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

El primer indicio del matrimonio entre Ascenzo y Bello fue una imagen instantánea con ambos en ternos, sonriendo entre los invitados. Luego, la organizadora del evento publicó videos del emotivo ingreso al altar de la pareja.

Uno de los momentos más destacados fue una interpretación en vivo de Bello, proporcionando una escena muy comentada. La ceremonia, en el entorno natural del Valle Sagrado, añadió un toque significativo al evento.

La historia de amor de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

Bruno Ascenzo y Adrián Bello comenzaron su relación hace unos 13 años, iniciando su historia a través de las redes sociales tras asistir a una obra protagonizada por Ascenzo en 2013.

En 2020, hicieron pública su relación en el Día del Orgullo LGTBIQ+ con una foto juntos, siendo desde entonces discretos respecto a su vida personal.