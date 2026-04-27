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Brian Rullan PIERDE EL CONTROL al hablar de Laura Spoya y su joven saliente: “Se iba a dormir en su…”

El empresario mexicano Brian Rullan ha sorprendido con fuertes palabras hacia Laura Spoya y su posible pareja, Sebastián Gálvez.

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    Laura Spoya y Brian Rullan se separaron tras 10 años casados y dos hijos. | Composición Wapa
    Brian Rullan PIERDE EL CONTROL al hablar de Laura Spoya y su joven saliente: “Se iba a dormir en su…”

    Brian Rullan, empresario de nacionalidad mexicana, se pronunció por primera vez sobre el supuesto vínculo amoroso entre su aún esposa, Laura Spoya, y el joven Sebastián Gálvez. Spoya y Gálvez fueron vistos en situaciones cariñosas en varios lugares.

    En una entrevista con el podcast 'Q'Bochinche', Rullan hizo declaraciones sorprendentes en un adelanto del programa, donde mencionó estar apenado por la madre de sus hijos y expresó un comentario directo sobre Gálvez: “Se iba a dormir en su pinc** casa”.

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    Rullan arremete contra Spoya y Gálvez

    Rullan expresó que Spoya “ya no es la mujer con la que me casé” durante el podcast conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, expresando pena y decepción por ella.

    Asimismo, lanzó fuertes críticas a Sebastián Gálvez, quien es señalado como su posible pareja. Rullan recordó un accidente de tránsito que involucra a Spoya, donde Gálvez apareció con una almohada. “Solo fue a sacar la almohada porque se iba a dormir a su pin*** casa”, comentó.

    Rullan finalizó con una dura crítica hacia Gálvez: “Lástima que no tiene un padre que le enseñó a no meterse con mujeres casadas”.

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    ¿Continúan Laura Spoya y Sebastián Gálvez?

    El programa 'Magaly TV: la firme' habló con una fuente cercana a Sebastián Gálvez, revelando que el joven ya no estaría en una relación con Laura Spoya. Según la fuente, no habría un verdadero interés romántico hacia la exmiss Perú.

    “Hasta donde sé, ya eso terminó. No era algo serio, simplemente fluyendo. Él comenta que si no funcionó, no funcionó (...) No creo que estuviera enamorado. Supongo que solo estaba probando”, declaró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brian Rullan PIERDE EL CONTROL al hablar de Laura Spoya y su joven saliente: “Se iba a dormir en su…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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