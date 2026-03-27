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“Colágeno” de Laura Spoya difunde inadecuada fotografía de su derrier y ¿Ella no sabía nada?

Sebastián Gálvez fue el joven que se llevó las cosas del auto de Laura Spoya después del accidente.

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    “Colágeno” de Laura Spoya difunde inadecuada fotografía de su derrier y ¿Ella no sabía nada?
    “Colágeno” de Laura Spoya difunde INADECUADA FOTOGRAFÍA de su derrier y ¿Ella no sabía nada? | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    “Colágeno” de Laura Spoya difunde inadecuada fotografía de su derrier y ¿Ella no sabía nada?

    ¡El romance habría pasado a un terreno incómodo! La vida amorosa de la modelo Laura Spoya vuelve a generar polémica. En esta ocasión, Sebastián Gálvez, quien ha sido vinculado sentimentalmente con ella, difundió sin su consentimiento una imagen comprometedora de su derrier. Aunque la exreina de belleza ha negado tener una relación con él, el joven sorprendió al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una forma de “marcar territorio”.

    La fotografía que desató la controversia

    A través de Instagram, Sebastián Gálvez compartió una fotografía en su lista de ‘mejores amigos’, donde se observa a la exmiss Perú sobre un mueble mientras colocaba un adorno en la pared. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que él cubrió su derrier con un sticker que decía “Mío”.

    Minutos después, la imagen fue eliminada y no volvió a publicar contenido relacionado. Durante el programa 'Magaly TV La Firme', se dio a conocer que fue la propia modelo quien le pidió retirar la fotografía, ya que también la consideró inapropiada.

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    La respuesta de Laura Spoya

    En diálogo con un reportero, la conductora de La Manada expresó su incomodidad por lo sucedido y descartó cualquier vínculo amoroso. “La historia, la verdad, confianza de amigos, ya le pedí que la borre. No lo había visto y sí me molestó. Pero no, en estos momentos no tengo una relación sentimental con él ni con nadie”, afirmó.

    Además, dejó en claro cuál es su relación actual con Gálvez: “No tengo ninguna relación por el momento. Solo somos amigos y pertenece a mi equipo de trabajo de los nuevos proyectos de este año, que son varios. Ya sabrán cuáles”, comentó Laura Spoya.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Colágeno” de Laura Spoya difunde inadecuada fotografía de su derrier y ¿Ella no sabía nada?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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