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Brian Rullan ARREMETE contra Laura Spoya por polémica foto con ‘amigo’ en Jamaica: “Yo sí protejo a mis hijos”

Brian Rullan, ex esposo de Laura Spoya, rompe su silencio tras la polémica imagen de ella con Sebastián Gálvez en Jamaica y prioriza el bienestar de sus hijos.

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    Brian Rullan ARREMETE contra Laura Spoya por polémica foto con ‘amigo’ en Jamaica: “Yo sí protejo a mis hijos”
    Brian Rullan lanza duro mensaje tras foto cariñosa de Laura Spoya con amigo en Jamaica.. | Composición Wapa | Instagram
    Brian Rullan ARREMETE contra Laura Spoya por polémica foto con ‘amigo’ en Jamaica: “Yo sí protejo a mis hijos”

    ¡Se armó todo! Brian Rullan rompe su silencio luego de la difusión de imágenes de Laura Spoya junto a su amigo Sebastián Gálvez en Jamaica. El empresario decidió pronunciarse tras la polémica generada por la fotografía que ha dado mucho que hablar en redes sociales y medios. Además, dejó entrever que su principal preocupación es el bienestar y la protección de sus hijos.

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    Brian Rullan lanza dardo contra Laura Spoya tras foto con ‘amigo’ en piscina

    Todo inició cuando Rullan compartió en redes: “La clave está en cómo reaccionas a todas esas pendejadas que suceden”. Usuarios lo tomaron como indirecta. El programa ‘Qbochinche’ lo consultó por Laura Spoya; evitó profundizar y mantuvo distancia.

    “No, no, sí, no puedo (hablar), no puedo por mis hijos, espero que me entiendan. Yo no soy de este medio. No soy nada. Yo sí tengo que proteger a mis hijos. Yo sí protejo a mis hijos y yo sí tengo que proteger lo que mis hijos vean en mi internet futuro. Entonces, yo tengo que ser padre de familia en ese aspecto. ¿Sí me explico?”, indicó Brian Rullan.

    Brian Rullan lanza dardo a Laura Spoya tras filtrarse foto con su ‘amigo’ en Jamaica
    Brian Rullan lanza dardo a Laura Spoya tras filtrarse foto con su ‘amigo’ en Jamaica

    Empresario reiteró mantener su vida privada al margen del espectáculo por el bienestar de sus hijos y evitar confrontaciones públicas.“A mí qué es lo que me da más pena, todo especial. Ando como padre, güey. Es p*** madre, güey. Todo lo que van a ver mis hijos, güey. Eso es lo que me da pena”, respondió Brian Rullan, evidenciando su preocupación por la exposición mediática.

    Se difundió una imagen de Laura Spoya con Sebastián Gálvez en Jamaica, abrazados en la piscina de un hotel. La foto, revelada por un portal de espectáculos, generó reacciones y dudas entre seguidores, pese a que la conductora había señalado previamente que solo mantenía una amistad con Gálvez.

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    Laura Spoya responde incómoda sobre vínculo con su ‘amigo’ Sebastián Gálvez

    Laura Spoya tuvo una reacción inesperada cuando fue consultada por su supuesta relación con Sebastián Gálvez, luego de que circulara una imagen de ambos abrazados en una piscina. Aunque la exreina de belleza ha negado en diversas ocasiones cualquier vínculo sentimental y ha asegurado que él solo forma parte de su equipo de trabajo, las especulaciones aumentaron tras un viaje juntos a Jamaica.

    El momento ocurrió cuando la conductora de ‘Al sexto día’ estaba por subir a su camioneta y fue abordada por un reportero, quien le preguntó por qué no oficializa la relación. Visiblemente incómoda, respondió: “Porque no me da la gana” y añadió “Abúrranse ya”, evitando profundizar en el tema y dejando en duda su cercanía con el joven.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brian Rullan ARREMETE contra Laura Spoya por polémica foto con ‘amigo’ en Jamaica: “Yo sí protejo a mis hijos”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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