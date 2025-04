Susana, quien suele mostrarse alegre y cercana a sus fans a través de sus redes sociales, sorprendió al romper su silencio con un video donde detalló los malestares físicos que empezó a experimentar en sus vacaciones en el Caribe. Según contó, el problema de la piel apareció de forma repentina y no ha logrado identificar aún si se trata de una reacción alérgica, una picadura o algún otro efecto secundario del clima, la comida o incluso del agua del lugar.

Aunque no culpó directamente a Paco Bazán, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas, los seguidores no tardaron en relacionar sus declaraciones con el polémico viaje que ambos realizaron y del cual circularon varias imágenes en redes. El mensaje de “Todo mal” no tardó en hacerse viral, generando todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.