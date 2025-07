El futbolista Rodrigo Cuba enfrenta un momento difícil luego de que se dictara una pena de más de 20 años de cárcel contra su padre, Jorge Cuba, quien se encuentra prófugo. En medio de esta complicada situación familiar, el ‘Gato’ decidió compartir un mensaje lleno de esperanza en sus redes sociales, lo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Pese al complicado panorama que atraviesa su familia, el jugador de fútbol y pareja de Ale Venturo ha optado por seguir mostrándose activo en redes, sin referirse directamente al caso de su progenitor. No obstante, sorprendió al publicar un texto cargado de emoción y con un claro mensaje de resiliencia.

