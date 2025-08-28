Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD

Después que Edison Flores rompiera su silencio en entrevista donde afirmó que la separación con Ana Siucho fue un golpe muy duro, la doctora de profesión reapareció en las redes sociales con emotivo mensaje.

El futbolista Edison Flores abrió su corazón en una reciente entrevista, donde rompió el silencio sobre su separación de Ana Siucho. Con un semblante distinto al habitual, el popular Orejitas confesó que este episodio no solo marcó su vida familiar, sino que también golpeó su estabilidad en el fútbol.

Edison Flores se sincera sobre la ruptura con Ana Siucho

“Mi meta ahora es recuperar la confianza. Sentí que la había perdido, pero nunca dejé de trabajar. A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo. Hoy me siento más tranquilo y en paz, y eso me da fuerzas”, declaró el jugador, con la voz entrecortada.

El mediocampista reconoció que, tras quedar fuera de la selección peruana, el impacto emocional de su divorcio le pasó factura en la cancha. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, agregó, confirmando que acude a terapia psicológica para sobrellevar la situación.

Ana Siucho comparte un mensaje que da que hablar

Mientras tanto, Ana Siucho reapareció en sus redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el futbolista. “Ojalá de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita”, escribió la madre de sus dos hijas, acompañando el mensaje con una fotografía que reflejaba calma y optimismo.