Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD

Después que Edison Flores rompiera su silencio en entrevista donde afirmó que la separación con Ana Siucho fue un golpe muy duro, la doctora de profesión reapareció en las redes sociales con emotivo mensaje.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD
    Ana Siucho rompe su silencio tras revelaciones de Edison Flores. | Composición Wapa.
    Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD

    El futbolista Edison Flores abrió su corazón en una reciente entrevista, donde rompió el silencio sobre su separación de Ana Siucho. Con un semblante distinto al habitual, el popular Orejitas confesó que este episodio no solo marcó su vida familiar, sino que también golpeó su estabilidad en el fútbol.

    Edison Flores se sincera sobre la ruptura con Ana Siucho

    “Mi meta ahora es recuperar la confianza. Sentí que la había perdido, pero nunca dejé de trabajar. A veces uno trata de separar la vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se cruzan y eso complica todo. Hoy me siento más tranquilo y en paz, y eso me da fuerzas”, declaró el jugador, con la voz entrecortada.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hija mayor de Pamela López y Christian Cueva SORPRENDE como presentadora de programa digital: Cautivó con su carisma

    El mediocampista reconoció que, tras quedar fuera de la selección peruana, el impacto emocional de su divorcio le pasó factura en la cancha. “Me ha quitado tranquilidad (mi tema familiar). Lo estoy llevando con la ayuda externa. Me siento bien. Estoy recuperando mi confianza. Tengo el piso para yo estar”, agregó, confirmando que acude a terapia psicológica para sobrellevar la situación.

    wapa.pe

    Ana Siucho comparte un mensaje que da que hablar

    Mientras tanto, Ana Siucho reapareció en sus redes sociales con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el futbolista. “Ojalá de septiembre a diciembre, la vida sea más bonita”, escribió la madre de sus dos hijas, acompañando el mensaje con una fotografía que reflejaba calma y optimismo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Qué es de la vida de Zully Pinchi, la abogada que bautizó a Martín Vizcarra e inspiró el hit “Mi bebito fiufiu”?

    La doctora ha mostrado en los últimos meses un estilo de vida más activo, enfocándose en el deporte y rodeándose de amistades, en contraste con el complicado momento que atraviesa Flores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Ana Siucho se PRONUNCIA tras revelaciones de Edison Flores sobre que su separación le robó la TRANQUILIDAD
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    ¿Qué es de la vida de Zully Pinchi, la abogada que bautizó a Martín Vizcarra e inspiró el hit “Mi bebito fiufiu”?

    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

    La radical transformación de Geni Alves: De triunfar en la farándula y casi perderlo a dedicarse a este nuevo oficio

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Lo más vistos en Farándula

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Karla Tarazona es ‘PROHIBIDA’ de entrar a Panamericana y Christian Domínguez se ‘ENFRENTA’ a hombre de seguridad del canal

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Esposa de ‘Cri Cri’ deja en shock al romper su silencio y hacer revelación sobre Jefferson Farfán

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;