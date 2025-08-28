¿Qué es de la vida de Zully Pinchi, la abogada que bautizó a Martín Vizcarra e inspiró el hit “Mi bebito fiufiu”?

Tras el boom de “Mi bebito fiu fiu”, Zully Pinchi reapareció en España: libros, polémicas y su presente lejos de la política. Mientras, Martín Vizcarra se encuentra cumpliendo prisión efectiva.

El fenómeno de “Mi bebito fiu fiu”, la canción de Tito Silva que se volvió viral en TikTok en 2022 y fue coreada por celebridades como Kunno y Bad Bunny, puso bajo los reflectores a Zully Pinchi Ramírez. La abogada y excandidata al Congreso fue señalada como la musa del tema por sus mensajes con el expresidente Martín Vizcarra. Pero, ¿qué pasó con ella después del boom mediático?

La faceta literaria de Zully Pinchi

Antes de saltar a la farándula por sus vínculos con Vizcarra, Pinchi ya tenía recorrido en el mundo editorial. Participó en antologías en España como Imposible no comerse (2019) y De las sogas de la felicidad (2020). En Perú publicó 113 crónicas de una pasión (2019), donde recopiló artículos y entrevistas de su etapa en medios digitales.

En plena efervescencia de Mi bebito fiu fiu, presentó su poemario infantil Pionono de vitrina (2023), que definió como “un suceso en ventas”. Sin embargo, su paso por el set de Amor y Fuego fue accidentado, pues Rodrigo González y Gigi Mitre terminaron invitándola a retirarse del programa.

Su presente en España

Actualmente, Zully Pinchi reside en Madrid, donde asiste al curso Jóvenes, Política y Políticas en la Universidad Complutense. Desde inicios de 2023 realiza presentaciones en librerías españolas promocionando Pionono de vitrina. “Enamoró, encandiló, endulzó, generó vínculos inolvidables que quedaron guardados en mi memoria”, contó a Diario Uno.

Además, sigue al frente de la ONG Solidarios ABC, enfocada en ayuda infantil, y participó en la campaña Ropero Solidario en la capital española.

Su paso por la política peruana

En 2021, Pinchi intentó llegar al Congreso con el partido Somos Perú, cuando Vizcarra era la principal figura. Propuso medidas contra la violencia de género y criticó la falta de fiscalías en distritos como San Juan de Lurigancho. Sin embargo, solo obtuvo 907 votos preferenciales, quedando fuera de carrera. Tras ese fracaso, no ha vuelto a mostrar interés en la política.

Entre la polémica y la vida personal

La abogada de 45 años también fue noticia por su matrimonio con Miguel del Castillo, hijo del político aprista Jorge del Castillo, aunque en su cuenta de Instagram —donde reúne más de 11 mil seguidores— no ha actualizado nada sobre su proceso de divorcio.

Pese a las controversias, Pinchi asegura que su prioridad hoy es la literatura, la filantropía y el camino académico que ha retomado en España.

Martín Vizcarra cumple prisión preventiva

El expresidente peruano Martín Vizcarra volvió este miércoles a la prisión especial destinada para exmandatarios, después de haber pasado cinco días en una cárcel común por disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El exjefe de Estado cumple actualmente cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción ocurridos en 2014.

El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, designado en el cargo un día después del traslado de Vizcarra, informó sobre el retorno del exmandatario al penal exclusivo. Según explicó, la medida se tomó tras reevaluar la situación y considerar “el honor que había tenido de ejercer el cargo de presidente”.

Las cámaras de televisión captaron la llegada de Vizcarra en una furgoneta custodiada por un convoy policial. Desde el 13 de agosto, el exgobernante permanecía en la misma cárcel especial donde también se encuentran recluidos otros expresidentes como Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022).