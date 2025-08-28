Wapa.pe
La radical transformación de Geni Alves: De triunfar en la farándula y casi perderlo a dedicarse a este nuevo oficio

Geni Alves protagonizó una serie de escándalos en la farándula peruana que incluso la llevaron al borde de la deportación, por lo que terminó alejándose de la pantalla chica.

    Una figura muy recordada. La brasileña Geni Alves ha protagonizado varios momentos muy recordados dentro del mundo de la farándula peruana, entre las que se recuerdan su pelea con la icónica Susy Díaz, en la que terminó llevándose un 'tortazo' en la cara luego de que apareciera por sorpresa en su fiesta de cumpleaños.

    Cabe resaltar que, la garota también tuvo involucrada en un 'ampay' en el que se la vio junto al futbolista 'Puma' Carranza, donde su esposa terminó buscándola para reclamarle por estar con un hombre que es casado y con hijos, después de esas situaciones no ha vuelto a aparecer en cámaras. ¿Qué fue de su vida? Te contamos, aquí.

    La vida de Geni Alves en Perú antes de desaparecer

    Geni encontró amplificación mediática gracias a romances con figuras conocidas como el futbolista “Puma” Carranza. Esa relación desató polémica cuando la esposa de Carranza la confrontó públicamente.

    <strong> Geni Alves y el Puma Carranza</strong>
    Geni Alves y el Puma Carranza

    Además, protagonizó momentos polémicos con Susy Díaz, como una escena en la que recibió un "tortazo" en una celebración, provocando que sea uno de los temas más comentados del año.

    Geni Alves
    Geni Alves

    Aprovechando su notoriedad, Geni lanzó dos temas musicales que tuvieron resonancia: “Sabes que pasa” y “Fanfarronero”. Incluso desafió el retiro mediático al apostar por una carrera musical mientras simultáneamente compatibilizaba con su rol de madre.

    La influencer también dirigió su contenido a OnlyFans, plataforma en la que ha sido muy activa. Según El Popular, ha subido cientos de fotos y videos, con más de 3.800 "me gusta" y tarifas que van de US$25 por mes hasta promociones por más tiempo. En entrevistas, Geni afirmó que vivía de sus rentas, negocios y pensiones, sin precisar cuánto ganaba con OnlyFans.

    Geni Alves
    Geni Alves

    Con el paso del tiempo, Geni manifestó arrepentirse de su vida mediática. Declaró: “Si yo pudiera retroceder el tiempo y quitar esos escándalos lo haría”.

    El nuevo oficio de Geni Alves tras alejarse de la farándula

    La conocida exmodelo brasileña Geni Alves ha tomado una decisión sorprendente al alejarse de la farándula peruana, y su reciente anuncio ha dejado a muchos sorprendidos. En un giro llamativo, Geni presentó su nuevo emprendimiento, que promete brindar una experiencia única y sofisticada para eventos especiales. Su proyecto, llamado "Chofer Geni", no solo incluye el alquiler de su elegante auto BMW, sino también un servicio personalizado que podría transformar la manera de celebrar momentos importantes. ¿Qué más preparará la influencer para sorprender a sus seguidores?

    A través de un video en TikTok, la bailarina y expareja del 'Mero Loco' mostró su propuesta innovadora: "Alquilo auto de lujo para bodas y eventos, incluye decoración con flores, aire acondicionado, wifi, full equipo, botella de champagne y copas decoradas. Chofer Geni Alves". El anuncio superó los 26 mil 'me gusta' y recibió numerosos comentarios positivos de sus seguidores, quienes celebran su nueva faceta y el nivel de profesionalismo que ofrece.

    N<strong>uevo oficio de Geni Alves</strong>
    Nuevo oficio de Geni Alves

    La decisión de Geni Alves, conocida por sus enfrentamientos con Susy Díaz, de incursionar en el alquiler de autos de lujo llega después de su paso exitoso por plataformas como OnlyFans. Durante el último año, la influencer abrió su cuenta en esta plataforma para adultos, generando gran impacto y atrayendo a un público amplio. Ahora, Geni busca diversificar sus ingresos y ha identificado en su vehículo un nicho atractivo para su emprendimiento.

    ;