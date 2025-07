París se viste de gala para una de las citas más esperadas del calendario fashionista: la Semana de la Alta Costura. Este evento reúne a las casas más icónicas del mundo de la moda, que no solo presentan colecciones, sino verdaderas obras de arte que desafían los límites entre la moda y la expresión artística.

Cardi B tampoco pasó desapercibida, luciendo un look dramático con escote en U, uno de los sellos más característicos de Schiaparelli. Como toque teatral, añadió un cuervo como accesorio, una referencia directa a su próximo álbum Am I the Drama?, que llegará en septiembre. Su vestido de terciopelo adornado con perlas y su peinado tipo bob perfectamente pulido reforzaron el dramatismo del estilismo.