Este tono de sombra en tu maquillaje iluminará tu mirada y hará que tus ojos se vean más grandes, ¡será tu favorito!

En esta temporada, muchas nos preguntamos: ¿qué color de sombras hace que la mirada se vea más grande? El maquillaje de ojos es clave para lograrlo, y con los tonos correctos puedes transformar la expresión de tu rostro. Estas sombras no solo iluminan, sino que crean un efecto de ojos más amplios y llenos de vida. Versátiles y fáciles de usar, son perfectas para looks de día y de noche, aportando frescura y vitalidad.

¿Cuál es el color de sombras que hacen una mirada más grande?

El maquillaje tiene la capacidad de transformar por completo la expresión de tus ojos, y una sombra adecuada puede marcar la diferencia. Si buscas un tono que abra la mirada, la haga lucir más despierta y llena de luz, el champán es la opción ideal.

Este color, luminoso y delicado, se ha convertido en el favorito de pasarelas y alfombras rojas por su efecto óptico de amplitud. Su mezcla de beige dorado, rosa perlado y un ligero toque nacarado permite iluminar los ojos sin sobrecargarlos. Puedes aplicarlo en el párpado móvil, el lagrimal o bajo el arco de la ceja, logrando un efecto natural y profundo.

Su versatilidad también se nota en que combina con todo tipo de pieles, desde las más claras hasta las morenas, haciendo que la mirada se vea instantáneamente más grande y radiante.

¿Cómo aplicarlo para lograr el efecto de una mirada más amplia?

Base: aplica una sombra nude o beige muy suave en todo el párpado móvil para unificar el tono. Cuenca y en todo el párpado móvil: coloca la sombra champán justo en el centro del párpado; esto crea el efecto de “ojos más redondos” y refleja la luz directamente. En el lagrimal: lleva una pequeña cantidad al lagrimal interno; este gesto abre la mirada y da la sensación de frescura inmediata. Iluminador: finaliza con un toque bajo el arco de la ceja para levantar visualmente el párpado.

Puedes combinar la sombra champán con tonos marrón claros o durazno en la cuenca para dar definición sin perder luminosidad. Para un look nocturno, un delineado difuminado en bronce o café oscuro mantiene la elegancia de los ojos. Este tono es, sin duda, el ideal para que la mirada luzca más grande y radiante.