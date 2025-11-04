Wapa.pe
Verifica con tu DNI si puedes recibir el pago de PES del SIS de S/ 1,000 y cómo cobrarlo a partir de hoy

¿Quieres ojos más grandes? Elige este color de sombras y luce una mirada impactante

Este tono de sombra en tu maquillaje iluminará tu mirada y hará que tus ojos se vean más grandes, ¡será tu favorito!

    ¿Quieres ojos más grandes? Elige este color de sombras y luce una mirada impactante
    Descubre el color de sombras que agranda tu mirada | Composición Wapa | Freepik
    ¿Quieres ojos más grandes? Elige este color de sombras y luce una mirada impactante

    En esta temporada, muchas nos preguntamos: ¿qué color de sombras hace que la mirada se vea más grande? El maquillaje de ojos es clave para lograrlo, y con los tonos correctos puedes transformar la expresión de tu rostro. Estas sombras no solo iluminan, sino que crean un efecto de ojos más amplios y llenos de vida. Versátiles y fáciles de usar, son perfectas para looks de día y de noche, aportando frescura y vitalidad.

    wapa.pe

    ¿Cuál es el color de sombras que hacen una mirada más grande?

    El maquillaje tiene la capacidad de transformar por completo la expresión de tus ojos, y una sombra adecuada puede marcar la diferencia. Si buscas un tono que abra la mirada, la haga lucir más despierta y llena de luz, el champán es la opción ideal.

    Este color, luminoso y delicado, se ha convertido en el favorito de pasarelas y alfombras rojas por su efecto óptico de amplitud. Su mezcla de beige dorado, rosa perlado y un ligero toque nacarado permite iluminar los ojos sin sobrecargarlos. Puedes aplicarlo en el párpado móvil, el lagrimal o bajo el arco de la ceja, logrando un efecto natural y profundo.

    Su versatilidad también se nota en que combina con todo tipo de pieles, desde las más claras hasta las morenas, haciendo que la mirada se vea instantáneamente más grande y radiante.

    wapa.pe
    wapa.pe

    ¿Cómo aplicarlo para lograr el efecto de una mirada más amplia?

    1. Base: aplica una sombra nude o beige muy suave en todo el párpado móvil para unificar el tono.
    2. Cuenca y en todo el párpado móvil: coloca la sombra champán justo en el centro del párpado; esto crea el efecto de “ojos más redondos” y refleja la luz directamente.
    3. En el lagrimal: lleva una pequeña cantidad al lagrimal interno; este gesto abre la mirada y da la sensación de frescura inmediata.
    4. Iluminador: finaliza con un toque bajo el arco de la ceja para levantar visualmente el párpado.

    Puedes combinar la sombra champán con tonos marrón claros o durazno en la cuenca para dar definición sin perder luminosidad. Para un look nocturno, un delineado difuminado en bronce o café oscuro mantiene la elegancia de los ojos. Este tono es, sin duda, el ideal para que la mirada luzca más grande y radiante.

    Es sofisticado, natural y versátil, perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Realza los ojos sin técnicas complicadas, delineados intensos ni pestañas postizas. Si buscas luz y amplitud en tu mirada, la sombra champán es tu mejor aliada.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quieres ojos más grandes? Elige este color de sombras y luce una mirada impactante
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

