La vez que Chantal Toledo, hija mayor de Alejandro Toledo y Eliane Karp expuso la VALIOSA HERENCIA que recibió de sus padres: “He aprendido a…”

La hija mayor de Alejandro Toledo y Eliane Karp sorprendió al hablar sobre el carácter de sus padres y reconocer qué cualidades heredó de ambos. Chantal Toledo también confesó qué aprendió para conversar y escuchar a los demás.

Hija de Alejandro Toledo revela la herencia que recibió de sus padres | Composición Wapa - Difusión - Canal N

Hija de Alejandro Toledo revela la herencia que recibió de sus padres | Composición Wapa - Difusión - Canal N

El regreso de Chantal Toledo al Perú después de 15 años volvió a poner bajo la lupa algunos episodios poco conocidos de su vida personal. La hija mayor de Alejandro Toledo fue vista recientemente en el penal de Barbadillo, donde visitó por primera vez al expresidente. En medio de esta noticia, volvió a cobrar relevancia una antigua entrevista que concedió cuando todavía era adolescente. En aquella conversación, la joven habló sobre los rasgos que heredó de sus padres y reveló cómo aprendió a manejar su carácter.

Chantal Toledo revela qué heredó de Alejandro Toledo y Eliane Karp

Cuando tenía 17 años, Chantal Toledo ofreció una entrevista a la revista Gente en la que habló sobre su personalidad y la influencia que sus padres habían tenido en su formación. Durante la conversación, la entonces adolescente explicó qué características reconocía en sí misma y cuáles relacionaba con el expresidente Alejandro Toledo y la exprimera dama Eliane Karp.

Al ser consultada sobre las cualidades que consideraba haber recibido de ambos, la joven hizo referencia a la firmeza de su carácter y a la forma directa de expresarse que identificaba en su madre.

"Soy muy terca, igual que mi padre. Tengo el carácter un poco fuerte. Mi mamá es una persona, quizás, demasiado directa, y eso políticamente a mi papá le ha causado ciertos malestares. Cuando algo no le parece, ella lo dice, ¡no se aguanta!", aseguró una joven Chantal.

La hija del exmandatario también se refirió a las consecuencias que podía tener esa franqueza en el escenario político. Ante la consulta del periodista sobre los problemas que esa actitud le habría ocasionado a su padre, Toledo explicó que consideraba importante encontrar un equilibrio entre expresar las opiniones propias y actuar con prudencia.

"Bueno, ella tiene mucha fuerza, y eso es perfecto, pero le ha hecho pasar papelones a mi papá, y en política hay que ser más prudente. Yo tengo el carácter fuerte como mi mamá, pero he aprendido a tener un poquito más de diplomacia con la gente, para así poder conversar y escuchar", precisó.

De esta manera, Chantal reconoció que compartía ciertos rasgos de personalidad con sus progenitores, aunque también aseguró haber aprendido a relacionarse con los demás de una manera más diplomática. Sus palabras reflejaron cómo buscaba aprovechar esa influencia familiar sin dejar de desarrollar su propio criterio.

Chantal Toledo visita por primera vez a Alejandro Toledo en el penal de Barbadillo

El nombre de Chantal Toledo volvió a captar la atención pública después de que Canal N registrara su llegada al penal de Barbadillo el último domingo, poco después de las 2:00 p. m. La economista, de 44 años, llegó en una camioneta de la sociedad conyugal de Alejandro Toledo y Eliane Karp, junto a su tío Pedro, hermano del expresidente.

De acuerdo con la información difundida por la televisora, la hija mayor del exmandatario permaneció cerca de dos horas en el establecimiento penitenciario y se retiró después de las 4:00 p. m. La visita se produjo luego de su regreso al Perú desde Estados Unidos, donde reside, tras 15 años fuera del país.