Leslie Echevarría sorprendió al revelar en un inesperado video que terminó su relación con Mark Vito, y la razón dejó impactados a todos. Conoce aquí todos los detalles.

    Novia de Mark Vito anuncia el fin de su relación por video y revela el motivo. | Composición Wapa | Tiktok
    Mark Vito sigue siendo un personaje de la farándula que no deja de sorprender, no solo por sus videos de TikTok, sino también por su relación con Leslie Echevarría. Sin embargo, esta vez quien está dando qué hablar es la profesora de inglés, quien publicó un sorpresivo comunicado anunciando que su romance con el polémico tiktoker llegó a su fin. La noticia no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones en redes.

    wapa.pe

    Novia de Mark Vito anuncia el fin de su relación

    Hace algunos días, Leslie Echevarría había publicado un mensaje anunciando que su relación había llegado a su fin, aunque lo borró casi de inmediato. Poco después, ambos confirmaron que se habían reconciliado e incluso hablaron de planes de boda. Sin embargo, según su más reciente video, esa alegría habría durado poco y todo se trataría de una discusión pasajera.

    En la grabación, Leslie comienza diciendo: “Hoy no traigo una buena noticia. Por primera vez quiero hablar como Leslie sobre mi relación con el señor Mark Vito. Lamentablemente, he decidido ponerle fin porque él, literalmente, me ha dicho que no me ama”.

    Ante ello, Mark aparece en el clip para aclarar lo ocurrido: “Amor, solo dije que no quiero volver a vestirme de Pikachu, nada más”. Finalmente, Leslie, visiblemente incómoda, responde con firmeza: “Da igual. Yo quiero promocionar mis clases a 60 céntimos y tú no me quieres apoyar”.

    wapa.pe

    Mark Vito y su novia anuncian que tendrán 'gemelos'

    Hace algunas semanas, Mark Vito llamó la atención al compartir un video en Instagram y TikTok junto a su novia, Leslie Echevarría. En la grabación, ambos protagonizan una discusión en tono de broma cuando Leslie lo enfrenta por no definir la fecha de su boda: “¿Nos casamos o no? Este año cumplo 30”, reclama. Mark, entre risas, le responde: “Ese es el problema, ya sabes que me gustan las chibolas. Te amo y quiero casarme, pero hay cosas que resolver”.

    Luego, la pareja aparece en una clínica para someterse a un tratamiento, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Leslie, jugando con la situación, comenta que ya intentaron maca, pastilla azul y otros métodos sin resultados, mientras la especialista anuncia que Mark recibirá un chip para mejorar su libido. Incluso muestran una ecografía insinuando un embarazo de gemelos, causando aún más sorpresa entre el público.

