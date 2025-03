“¿Qué te unía a ella? ¿Qué pasó? ¿Si ya no sentías nada por qué no hablamos y acabamos la relación?”, dijo la madre de los hijos del jugador, quien reveló cuál era la respuesta que recibía de Franco.

“¿Cuándo tú le reclamabas algo él te decía: ‘La fama y el dinero me han confundido’?”, preguntó el periodista. “Siempre, todo el tiempo me decía, cambiaba un tiempito y volvía, cada vez se atrevía más”, confirmó la animadora.

La ex del jugador aseguró que Christian Cueva hacía todo lo posible por recuperar su relación y mantener a su familia unida, pese a sus errores. Según relató, cuando ya no tenía más excusas para justificar sus acciones, acudía a su pastor en busca de orientación espiritual.

"Él mismo me dice un día 'estoy desesperado, ya no sé qué hacer, cree en mí, yo voy a cambiar. Ya no soy el que hizo esas cosas, quiero ser el mismo cholito de antes, el que comía cualquier cosa y no tenía problemas", contó Pamela.