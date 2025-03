“¡Claro que no! Ella está contando su verdad y espero que eso le ayude a sanar”, se lee en el mensaje que escribió en sus historias dejando en claro que no piensa demandar a López por lo que dijo en su respuesta en el programa de Panamericana.

Al avanzar en la entrevista, Beto Ortiz lanzó la quinta pregunta, y Pamela López no dudó en soltar una revelación que dejó a todos en shock: "Entre tantas cosas que ella (Janet Barboza) me contaba, me menciona que Cueva había perdido un hijo con la que era su amante, la señora Franco", confesó.

Cuando López confrontó a Cueva sobre el tema, él no tardó en rechazar por completo la acusación. "Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad (...). Me decía que siempre se cuidaba porque sabía con qué personas se metía", aseguró la aún esposa del futbolista.