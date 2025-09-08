Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

El nuevo oficio y la radical transformación de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos

¿En dónde se encuentra y a qué se dedica Julieta Rodríguez tras ser deportada de nuestro país?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El nuevo oficio y la radical transformación de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos
    El nuevo OFICIO y la radical TRANSFORMACIÓN de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Instagram
    El nuevo oficio y la radical transformación de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos

    ¡Que no regrese! La modelo Julieta Rodríguez fue una de las figuras más controversiales de nuestro país, no solo por su participación en distintos realitys de competencia, sino por habernos calificado de “indios marginales” a todos los ciudadanos peruanos.

    Un insulto que no se podía pasar por alto, y tras ese penoso suceso, la modelo tuvo problemas con migraciones, por lo que tuvo que salir del país de manera intempestiva. ¿Qué pasó con ella? Te lo contamos a continuación.

    El nuevo oficio de Julieta Rodríguez tras alejarse del Perú

    La modelo actualmente se dedica a sus redes sociales, publica fotos y videos constantemente, en donde se puede ver que viaja por todos los lugares del mundo. La ex ‘chica dorada’ además de ser influencer, también tiene una cuenta de ‘Only Fans’ con contenido exclusivo de paga.

    En su cuenta oficial de Instagram, además de poder ver sus diferentes actividades, también comparte el link para que sus fans puedan recibir contenido exclusivo (con una mensualidad de por medio).

    ¿Qué dijo Julieta Rodríguez sobre los peruanos?

    Julieta Rodríguez se convirtió en el centro de una fuerte polémica luego de que se filtrara un audio suyo en un grupo de WhatsApp conformado por unas diez personas. En la grabación, la modelo argentina desató la indignación al lanzar comentarios ofensivos contra los peruanos, calificándolos de manera despectiva como “indios marginales”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: La radical transformación de Benjamin Lukovski: De exitoso chico reality en Perú a vender contenido y triunfar en el cine

    En el registro se escucha claramente a Rodríguez decir: "¿Sabes qué? Eugin (su mejor amiga) no invita a ningún im** a su cumpleaños, porque ¿Sabes qué? Eugin solo invita a gente cool y gente nice y gente que tiene potencial para ser nice. No a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar"*.

    ¿Por qué Julieta Rodríguez no puede volver al Perú?

    En 2017, la modelo argentina Julieta Rodríguez fue expulsada del país luego de que se filtraran polémicos audios de WhatsApp en los que lanzaba comentarios racistas contra los peruanos.

    Migraciones dispuso su inmediato retorno a Argentina en un vuelo de la aerolínea Avianca, además de prohibirle ingresar nuevamente al Perú mientras la resolución se mantenga vigente.

    Aunque las investigaciones se iniciaron a raíz de sus expresiones discriminatorias, la verdadera causa de su deportación fue que presentó información falsa para obtener la calidad migratoria de residente.

    SOBRE EL AUTOR:
    El nuevo oficio y la radical transformación de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre brilla en Londres tras graduarse de importante escuela

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Madre de la tiktoker Milenka Nolasco arremete contra Janet Barboza: "Vieja, ¿cómo se va a igualar a una niña?"

    Lo más vistos en Farándula

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Gino Assereto "SE REFIRIÓ" al anuncio de Jazmín Pinedo sobre el nuevo integrante de su familia: “Esto y todo…”

    Exnovia de Paolo Guerrero da a luz y muestra tiernas fotos de su primer hijo con su esposo millonario

    Said Palao sorprende con respuesta al ser consultado sobre posible embarazo de Alejandra Baigorria: "Yo ya tengo una hija"

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;