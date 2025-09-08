¿En dónde se encuentra y a qué se dedica Julieta Rodríguez tras ser deportada de nuestro país?

El nuevo OFICIO y la radical TRANSFORMACIÓN de Julieta Rodríguez, la argentina que fue expulsada por denigrar a los peruanos | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Instagram

¡Que no regrese! La modelo Julieta Rodríguez fue una de las figuras más controversiales de nuestro país, no solo por su participación en distintos realitys de competencia, sino por habernos calificado de “indios marginales” a todos los ciudadanos peruanos.

Un insulto que no se podía pasar por alto, y tras ese penoso suceso, la modelo tuvo problemas con migraciones, por lo que tuvo que salir del país de manera intempestiva. ¿Qué pasó con ella? Te lo contamos a continuación.

El nuevo oficio de Julieta Rodríguez tras alejarse del Perú

La modelo actualmente se dedica a sus redes sociales, publica fotos y videos constantemente, en donde se puede ver que viaja por todos los lugares del mundo. La ex ‘chica dorada’ además de ser influencer, también tiene una cuenta de ‘Only Fans’ con contenido exclusivo de paga.

En su cuenta oficial de Instagram, además de poder ver sus diferentes actividades, también comparte el link para que sus fans puedan recibir contenido exclusivo (con una mensualidad de por medio).

¿Qué dijo Julieta Rodríguez sobre los peruanos?

Julieta Rodríguez se convirtió en el centro de una fuerte polémica luego de que se filtrara un audio suyo en un grupo de WhatsApp conformado por unas diez personas. En la grabación, la modelo argentina desató la indignación al lanzar comentarios ofensivos contra los peruanos, calificándolos de manera despectiva como “indios marginales”.

En el registro se escucha claramente a Rodríguez decir: "¿Sabes qué? Eugin (su mejor amiga) no invita a ningún im** a su cumpleaños, porque ¿Sabes qué? Eugin solo invita a gente cool y gente nice y gente que tiene potencial para ser nice. No a gente de cuarta, peruanos horrorosos, que no puede invitar"*.

¿Por qué Julieta Rodríguez no puede volver al Perú?

En 2017, la modelo argentina Julieta Rodríguez fue expulsada del país luego de que se filtraran polémicos audios de WhatsApp en los que lanzaba comentarios racistas contra los peruanos.

Migraciones dispuso su inmediato retorno a Argentina en un vuelo de la aerolínea Avianca, además de prohibirle ingresar nuevamente al Perú mientras la resolución se mantenga vigente.