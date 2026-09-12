Mafer Neyra, ex de Hugo García, SE CASÓ con Ernesto Cabieses y sellan su amor con ROMÁNTICA boda: así fue el EXCLUSIVO momento

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses comenzaron una nueva etapa como esposos luego de celebrar su matrimonio rodeados de sus seres queridos. La influencer y expareja de Hugo García llegó al altar junto al hombre con quien mantiene una relación desde hace cinco años, protagonizando una ceremonia marcada por la emoción y el romanticismo.

Familiares y amigos de la pareja estuvieron presentes durante este importante acontecimiento y registraron algunos de los momentos más especiales de la celebración. Posteriormente, varias de estas imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales, permitiendo conocer detalles del esperado enlace.

Mafer Neyra emocionada antes de llegar al altar con Ernesto Cabieses

La modelo vivió las horas previas a su matrimonio con mucha ilusión y decidió compartir parte de los preparativos con sus seguidores. Desde el lugar donde se alistó, mostró algunos detalles de su transformación antes de encontrarse con Ernesto para dar el esperado “sí”.

“Preparándome para casarme con el amor de mi vida”, escribió en una de sus publicaciones, donde además permitió apreciar parte de su exclusivo vestido de novia, elegido especialmente para esta fecha.



Mafer Neyra mostró su exclusivo diseño

La ceremonia también quedó registrada gracias a los amigos y familiares que acompañaron a los novios. Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando Mafer hizo su ingreso del brazo de su padre y avanzó hacia el altar mientras llevaba un gran bouquet de flores.

Miranda Neyra, hermana de la influencer, fue una de las personas que compartió registros de la ceremonia. A través de sus redes sociales publicó una de las fotografías más románticas del momento, dejando constancia del matrimonio entre Mafer y Ernesto.

Posteriormente, la influencer Ale Chávez difundió otras imágenes del enlace. En ellas se pudo observar a Mafer llegando junto a su papá, mientras Ernesto aguardaba emocionado el momento de recibir a quien se convertiría en su esposa.

Desde las primeras horas del día, Mafer Neyra y su hermana Miranda vivieron con nervios y emoción la llegada del matrimonio. Ambas permanecieron durante la noche en un exclusivo hotel ubicado en Miraflores, desde donde la influencer comenzó su preparación para posteriormente trasladarse al lugar donde se realizaría la boda civil.

Mafer Neyra se casó tras cinco años de relación

Fiel a la manera en que suele compartir acontecimientos importantes de su vida, Mafer permitió que sus seguidores conocieran parte del proceso previo a la ceremonia. Así, mostró detalles de su maquillaje, peinado y el vestido que eligió para convertirse en esposa de Ernesto Cabieses.

El diseño nupcial estuvo a cargo del reconocido diseñador peruano Noe Bernacelli, quien fue elegido para crear el atuendo que Mafer lució durante este importante día.

Miranda Neyra dedicó emotivo mensaje a Mafer y Ernesto Cabieses

La celebración también tuvo un momento especialmente sentimental protagonizado por Miranda Neyra. La hermana de Mafer quiso dedicar unas palabras a la pareja y aprovechó la ocasión para dirigirse directamente a Ernesto con un pedido relacionado con el futuro de ambos.

La influencer le pidió al recién casado que cuide a su hermana, que disfrute junto a ella cada etapa de la vida y que ambos sepan aprovechar los momentos que compartirán como pareja.