Estación Central del Metropolitano al borde del colapsa en horas punta y pronto llegará la Línea 2 del Metro de Lima

La infraestructura subterránea del Metropolitano está al límite con largas colas y falta de unidades, mientras los expertos advierten un impacto crítico tras la futura interconexión con el primer tren subterráneo del país.

El transporte masivo en la capital peruana enfrenta una prueba de fuego constante. En la Estación Central del Metropolitano, el punto neurálgico que conecta el norte y el sur de la ciudad, el caos operativo ha dejado de ser una excepción para convertirse en la norma cotidiana. Diariamente, miles de usuarios deben lidiar con hacinamiento, poca ventilación e interminables filas que obligan a las personas a esperar hasta una hora solo para abordar una unidad que les permita llegar a sus centros de trabajo o estudio.

La indignación de los pasajeros apunta directamente a la mala gestión en la frecuencia de las rutas expresas y regulares, sumada a la escasez de flota en los periodos de mayor demanda. Durante las mañanas y al caer la tarde, los andenes de embarque se ven saturados de usuarios que se aglomeran a la espera de un vehículo libre, generando escenas de sofocación y conatos de empujones. Pese al malestar, la respuesta del sistema de transporte sigue resultando insuficiente para descongestionar el flujo de viajeros.

La Línea 2 podría aumentar la presión sobre la Estación Central

El panorama amenaza con volverse aún más complejo ante la inminente puesta en marcha de la Estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. Las obras subterráneas que unirán el tren con el Metropolitano a través de un túnel de interconexión buscan integrar ambos sistemas de transporte. Sin embargo, especialistas e integrantes del sector infraestructura han alertado que volcar miles de nuevos pasajeros a un punto operativo que ya se encuentra colapsado podría provocar un estrangulamiento total del servicio.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) defiende que el diseño de empalme fue planificado para garantizar el tránsito masivo. No obstante, diversos analistas remarcan que muchos de los estudios técnicos que respaldan la viabilidad operativa tienen años de antigüedad y no reflejan la saturación real de las calles actuales. Para los expertos, interconectar dos grandes redes no basta si no se incrementa la cantidad de unidades en circulación ni se reorganiza la logística del Metropolitano.