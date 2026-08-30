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Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales desde S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y cómo participar

El organismo subastará inmuebles embargados por incumplimiento de multas. Consulta las condiciones y detalles del proceso para este 31 de agosto, según Indecopi.

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    Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales desde S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y cómo participar
    Bienes serán subastados por Indecopi este 31 de agosto | Composición LR / Indecopi
    Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales desde S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y cómo participar

    La Unidad de Ejecución Coactiva del Indecopi llevará a cabo la subasta de treinta propiedades en Lima, Junín y Ucayali este lunes 31 de agosto. Los bienes, embargados a individuos y empresas que no pagaron multas por violaciones a los derechos del consumidor o infracciones de propiedad intelectual, serán puestos en venta.

    Entre las propiedades a ofertar, hay un departamento por S/166,272.47, un estacionamiento por S/13,280.40 y una casa por S/43,323.52. El evento comenzará a las 8:45 a.m. en el auditorio de la sede central del Indecopi, en la av. Del Aire 384, San Borja, cercano a la cuadra 15 de la av. Canadá.

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    Requisitos para participar en el remate del 31 de agosto del Indecopi

    De acuerdo con el organismo, los participantes deben llegar al menos 20 minutos antes con un DNI vigente y acreditar el 10% del valor de tasación del inmueble que deseen adquirir, ya sea en efectivo o mediante cheque de gerencia a nombre del Indecopi.

    Además, los que actúen en nombre de una persona natural o jurídica deben presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral respectiva. Para más información, los interesados pueden contactar al martillero público José Carlos Eulalio Chirinos Escobedo al 959 600 795 o al correo ejecucion@indecopi.gob.pe.

    Consulta el catálogo completo de bienes a subastar por Indecopi

    El listado de propiedades incluye departamentos, terrenos y locales comerciales. Los detalles y el catálogo completo están disponibles accediendo a este enlace y seleccionando las convocatorias en Lima, Junín y Ucayali.

    SOBRE EL AUTOR:
    Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales desde S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y cómo participar
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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