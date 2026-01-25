Zaca TV sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar, mediante una carta pública, la salida de tres de sus integrantes más reconocidas. A través de un emotivo comunicado, el canal digital confirmó que Salandela, Miranda y Michelle ya no formarán parte del programa, una decisión que, según precisaron, no fue sencilla y estuvo cargada de emociones.

Zaca TV confirma la salida de tres figuras claves

A través de su cuenta oficial de Instagram, se compartió un mensaje que estuvo dirigido directamente a sus seguidores, a quienes llaman cariñosamente “zacatec@s”, y en él expresaron el profundo agradecimiento por el trabajo compartido y el vínculo construido a lo largo del proyecto. Desde la producción, resaltaron el respeto absoluto por la decisión tomada por las conductoras y les desearon éxito en los nuevos caminos que decidan emprender.

“Queremos compartir con ustedes, con mucha pena, que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo en lo que se embarquen de ahora en más con el mismo amor de siempre”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, Zacatv destacó que la salida de las integrantes responde a un proceso reflexivo y cargado de afecto por el proyecto, subrayando que el vínculo profesional y personal siempre fue clave dentro del equipo. “Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto, el trabajo compartido y todo lo que se construyó en conjunto”, añadieron.

Finalmente, la plataforma digital confirmó que el programa “Somos lo que somos” entrará en una breve pausa mientras se realizan cambios internos con miras a su retorno. “‘Somos lo que somos’ se tomará un tiempo, el necesario para reestructurar su segunda temporada y volver con el mismo amor de siempre”, concluye el comunicado.

Las reacciones no se hicieron esperar y los seguidores del streaming lamentaron la noticia, expresando su inconformidad por la salida de sus figuras favoritas y esperando que se tratase de una broma.

Conductoras se despiden de Zaca TV

Una de las primeras en compartir sus palabras al darse a conocer la noticia fue ‘Salandela’, quien se mostró agradecida por el tiempo en el programa streaming y envió cariño a sus seguidores.

“Compartir este momento ha sido increíble, gracias por toda esta historia que sé que me voy a llevar conmigo para siempre, y a todos nuestros zacatecos: ¡los amo con todo mi corazón, seguiremos riéndonos juntos y queriéndonos en cada momento de estas nuevas etapas! La mejor suerte para todo lo que se viene, acá tienen a una zacateca más para siempre”, escribió.

Por su parte, Michelle Onetto, conocida también como ‘Ñengo’, también se pronunció: “Gracias por la confianza, la oportunidad de haber formado parte de este proyecto hermoso, mis compañeros que se convirtieron en amigos, más que un equipo una familia, la comunidad de zacatecos que son la magia de todo, por cada momento que vivimos juntos en esto y experiencias loquísimas y hermosas que jamás hubiera imaginado. No tengo dudas de que todo lo que se viene para Zaca va ser increíble!! los tkmm”.