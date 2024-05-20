A pesar de faltarle solo un semestre para culminar la carrera, Magaly Medina se siente orgullosa de haber demostrado su talento y convertirse en la profesional que es.

Magaly Medina reveló la dura razón que le impidió terminar la carrera de periodismo. La presentadora de 'Magaly TV: la firme' se sinceró en su programa para contar cuál fue el motivo que le impidió culminar su carrera universitaria cuando le faltaba solo un semestre para acabar.

La conductora Magaly Medina respondió a las declaraciones que hizo Ely Yutronic, luego de que en el programa conducido por Medina se revelara el pasado de la presentadora como modelo, anfitriona y exchica reality. La 'Urraca' hizo un alto y se comparó con Yutronic, asegurando que, a diferencia de ella, no se avergonzaba de su pasado.

¿Por qué Magaly Medina no pudo terminar su carrera?

La periodista de espectáculos no se explica por qué Ely Yutronic declaró que consideraba un "golpe bajo" haberle sacado en cara su pasado, pues este no reflejaba la profesiona que es en la actualidad, palabras con las que Magaly no coincidió.

“Mi estilo ha ido siempre de cara con la verdad. Creo que nadie tiene que avergonzarse de su pasado, como yo no me avergüenzo del mío. Yo, no toda la vida he sido quien soy”, dijo en un inicio y procedió a contar la razón que le impidió culminar su carrera.

“No pude terminar mi carrera porque ya me hubiera gustado a mí, aunque sea tener el don de la bataclanería para ganarme unos centavos más y poder mantener a mi hijo recién nacido y poder seguir terminando mi carrera, pero no pude porque tenía un padre que ya no tenía plata para mantenerme a mí y a mi hijo”, contó.

Mientras era una estudiante universitaria, la conductora se convirtió en madre y tuvo que escoger entre trabajar para mantener a su hijo Gianmarco Mendoza o continuar con sus estudios, yéndose por la primera opción y sintiéndose orgullosa de haber podido demostrar que era una periodista.

“Tuve que trabajar para comprarle la leche y los pañales a mi hijo. Aprendí la carrera desde muy chiquita, aprendí desde chiquitita, desde la primera práctica que conseguí gracias al favor a un amigo de mi familia, desde esa primera práctica creo que demostré ser periodista y soy una autodidacta, pero contar la historia de mi vida no me hace menos, yo no me avergüenzo de haber decidido entre trabajar para mantener a mi hijo y que no muriera de inanición y terminar mi carrera”, explicó.

Magaly Medina orgullosa de su pasado

La figura de TV recalcó que, pese a faltarle un semestre para terminar su carrera, logró convertirse en la profesional que es hoy en día, afirmando que tiene talento para hacerlo.

“Sí, la estudié, en aquella época me faltó solo un semestre para terminar la carrera, pero no lo pude hacer porque no tenía plata para las dos cosas y no me avergüenzo de eso, porque creo que me he convertido en esta profesional que mi esfuerzo me ha costado, muchísimo esfuerzo, mucho aprendizaje por mí misma, creo que además nací con el talento para lo que hago”, sostuvo.

Finalmente, esta resaltó que no se avergüenza de su pasado y de lo que hicieron sus padres por ella, pues se siente orgullosa de lograr lo que tiene actualmente.