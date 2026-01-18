La conductora Andrea Llosa celebró con su familia la revelación del sexo del bebé que espera su hermana y la reacción de su madre no pasó desapercibida.

Andrea Llosa vivió un emotivo momento familiar que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La periodista y exconductora de ATV compartió en redes sociales la revelación del sexo del bebé que espera su hermana, una celebración cargada de emociones, bromas y una reacción que se robó todo el protagonismo: la de su madre.

Andrea Llosa celebra la revelación del sexo de su futura sobrina, pero hace reclamo a su madre

Durante una reunión íntima, Andrea Llosa se mostró expectante al conocer si el nuevo integrante de la familia sería niño o niña. No obstante, quien terminó acaparando todas las miradas fue su madre, visiblemente emocionada ante la posibilidad de cumplir un anhelo largamente esperado: tener por fin una nieta, luego de años rodeada solo de nietos varones.

Antes de que se confirmara la noticia, la periodista ya había generado suspenso entre sus seguidores con un mensaje cargado de ironía y complicidad familiar. "Somos 4 mujeres y solo hemos tenido hijos, hoy María Belén Llosa podría romper la saga...todas sospechamos que es mujer y que mi mamá lo sabe, pero finge demencia", escribió antes de enterarse de la noticia.

El momento más emotivo llegó cuando la pareja anunció que el bebé sería una niña. La madre de Andrea no pudo contener las lágrimas y expresó su felicidad entre gritos, abrazos y emoción desbordante, mientras grababa la escena.

"Mi mamá no puede más, su sueño de la nieta se cumplió. Ella insiste en que no sabía, pero tienen que ver lo que sucede después". Las imágenes, compartidas por la propia Andrea, mostraron una reacción espontánea que rápidamente conectó con el público, convirtiéndose en uno de los momentos familiares más comentados de la periodista en redes sociales.

Fiel a su estilo directo y bromista, Andrea no dejó pasar la ocasión para hacer un reclamo público que provocó risas entre los presentes. Dirigiéndose a sus hijos y sobrinos, la periodista comparó la reacción de su madre con las anteriores revelaciones de sexo. "No es que quiera ser cizañera, pero mi mamá está llorando, nunca has llorado cuando te enteraste que eran hombre, nunca lloró con ninguno de ustedes cuando se enteró que eran hombres", sostuvo.

El comentario, lejos de generar incomodidad, evidenció la confianza y complicidad familiar, además de sumar un toque de humor al emotivo encuentro. La emoción continuó cuando la madre de Andrea abrazó a su hija, dejando claro que la noticia la había superado por completo.

"No se puede más", dijo y escribió: "Mi mamá ha llamado hasta a sus amigas del colegio para contarles que al fin tendrá una nieta y a mí no me entra más indignación en el cuerpo", añadió.

Aunque Andrea Llosa bromeó durante toda la celebración, dejó en evidencia la alegría que siente por la llegada de su primera sobrina, un acontecimiento que ha unido aún más a su familia y que fue compartido con entusiasmo por sus seguidores.

Andrea Llosa se despide de ATV

Andrea Llosa confirmó su salida de ATV tras 20 años como una de las figuras más representativas del canal. La periodista anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su gratitud por la etapa vivida al frente de los programas Andrea y Nunca más, proyectos que desarrolló junto a su productora general, Jimena Appiani.

La conductora explicó que su desvinculación se dio luego de conversaciones con el canal para continuar con un nuevo formato, tras el cierre de sus espacios televisivos. Sin embargo, ambas partes no lograron llegar a un acuerdo, una decisión que, según remarcó, se tomó en un clima de respeto y cordialidad, sin afectar la buena relación profesional construida durante años.